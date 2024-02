Trasporti e ritardi, avvisare è meglio di niente

È quello che hanno detto i rappresentanti dei comitati che da anni si battono perché la linea Ravenna Bologna diventi più efficace. È ovvio che non dovrebbe essere necessario protestare per essere avvisati con tempestività dei ritardi o delle cancellazioni dei treni ma, a quanto pare, una comunicazione più puntuale non era finora tra le priorità di Trenitalia, quindi almeno questo è un piccolo, anzi piccolissimo, passo avanti. La questione aperta e annosa rimane sempre quella del doppio binario tra Castel Bolognese e Russi che sarebbe l’unica soluzione per avere una linea che funzioni davvero. Se ne parla da decenni ma, finora, non se n’è fatto niente perché non si è mai, o non si è mai voluta trovare la copertura economica. Tra l’altro, come è stato illustrato nella riunione che si è tenuta mercoledì a Bologna, non sarebbe neanche necessario allontanarsi, per il raddoppio, dall’attuale tracciato, nonostante si dipani lungo un territorio densamente costruito. La Regione invierà una richiesta al ministro dei Trasporti perché si trovino i finanziamenti necessari a realizzare il tanto agognato secondo binario, dando seguito a un accordo stipulato nel 2020 e alle promesse fatte da Matteo Salvini l’anno scorso. Vedremo ora cosa succederà.