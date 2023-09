Trasporti nel mirino: "Bus sovraffollati. E capita che gli studenti vengano lasciati a piedi"

Da nord, da sud, da ovest: sono giornate difficili per gli studenti che si affidano ai bus per raggiungere le loro scuole. Le segnalazioni di ritardi e di bus troppo affollati per accogliere altri ragazzi – che dunque rimangono bloccati alla fermata – giungono da ogni parte del territorio comunale. A farsi portavoce del disagio dei genitori e dei loro figli residenti a Madonna dell’Albero è Elisa Ricchi, che dall’inizio dell’anno scolastico ha più volte dovuto accompagnare il figlio e i suoi compagni a scuola in auto, "dal momento che il bus che avrebbe dovuto farli salire a bordo non ha effettuato la fermata, in quanto già stracolmo di studenti". In questo caso i problemi sono concentrati sulle linee 159 e 159-Agrario. Il problema si presenta, come già l’anno scorso, anche sulle linee in arrivo da Mezzano e Camerlona (la 154, la 161 e la 172): la madre di un 15enne iscritto all’Agrario spiega come i bus "siano regolarmente strapieni. Spesso non si fermano neppure, e quando si fermano è quasi impossibile salire. I ragazzi, gravati fra l’altro da zaini pesanti oltre limite, sono accavallati l’uno sull’altro, addossati alle porte. Come fa Start Romagna a non sapere quanti studenti saliranno se ha preventivamente chiesto i dettagli a ciascuna famiglia?".

La donna spiega che per suo figlio, autistico, "è fondamentale prendere il bus per guadagnare spazi di autonomia. Ma un ambiente così affollato per lui è un incubo. Avrebbe bisogno di stare tra i suoi compagni, che sanno metterlo a suo agio: in quei bus è impossibile". Segnalazioni sono arrivate anche a Lista per Ravenna da genitori di studenti appiedati nelle frazioni di San Romualdo e di Ca’ Bosco. Uno di loro racconta di "essere dovuto tornare a casa dal lavoro per accompagnare il figlio a scuola, ricavandone un danno notevole. Lo stesso problema, presentatosi già l’anno scorso, è durato fino a quando il servizio fu potenziato con un autobus aggiuntivo".

Pochi giorni dopo la stessa scena: "Noi genitori, ancora una volta, abbiamo dovuto perdere ore di lavoro per tornare a riprendere i nostri figli. Sono evidenti i problemi di gestione delle famiglie e di sicurezza per i nostri ragazzi, che, quando riescono a salire sugli autobus, si trovano stipati in mezzi con capacità di trasporto altamente inferiori alle persone effettivamente trasportate".

Nel mirino ci sono in questo caso le linee 140 e 141: "La scorsa settimana – evidenzia il consigliere Alvaro Ancisi – si è chiusa con l’assicurazione dell’assessore alla Mobilità che ‘da questo lunedì la problematica sarebbe stata risolta’. Lunedì è passato e la situazione non è cambiata". Fino a quanto i problemi sulla linea sono imputabili alla normale fase di assestamento del servizio alla partenza delle scuole? "Già l’anno scorso – prosegue Elisa Ricchi – accadeva che i ragazzi che la mattina dovevano prendere l’autobus da Madonna dell’Albero rimanessero a piedi. Succedeva spesso una o due volte la settimana. Noi genitori dovevamo addirittura precipitarci in pigiama alla fermata del bus per far salire in auto i ragazzi che dovevano arrivare all’Agrario. I professori non sempre avevano tolleranza sui ritardi".

Filippo Donati