"Trasporti pubblici e taxi a misura di disabile"

Una lista civica fatta di giovani e giovanissimi a sostegno del candidato di centrosinistra Mattia Missiroli. La capolista è una studentessa di 22 anni, Samanta Farabegoli.

Farabegoli, come riassumerebbe la sua lista?

"Sono capolista della civica "Coraggio e innovazione", una lista a sostegno di Mattia Missiroli composta da giovani candidati alla prima esperienza, appassionati e ricettivi alle istanze della cittadinanza. Siamo l’unica lista civica che non comprende persone aderenti a partiti al proprio interno. Mi ritengo sensibile alle ingiustizie e penso sia indispensabile agire per scardinarle. Ho una disabilità motoria e credo che la mia voce, nuova in politica, possa essere rilevante. Ho avuto la fortuna e, allo stesso tempo l’intraprendenza (perché nella mia condizione risulta tutto piuttosto complicato), di viaggiare e di fare esperienze di diverso tipo all’estero. Grazie a questo, mi sono resa conto di quanto sia migliorabile la nostra, già bellissima, città. Credo di poter essere una risorsa utile per Cervia".

Perché ha scelto di candidarsi e cosa rappresenta per lei questa candidatura?

"Non avrei mai pensato di intraprendere un percorso tanto emozionante e carico di significato e responsabilità proprio quest’anno. Per me questa candidatura rappresenta esattamente questo, un’opportunità — la possibilità di rendere la nostra Cervia uno spazio fruibile a tutte, senza barriere architettoniche e sensoriali".

Quali sono i suoi progetti nell’ambito di questa esperienza politica?

"Sarebbe interessante realizzare, anche a Cervia, una serra immersa nel verde con materiali sostenibili, per promuovere uno spazio di co-working e co-studying, di studio, socializzazione e tempo libero per i giovani e per chiunque lo ritenga piacevole". Altri obiettivi?

"Quello di redigere un documento per favorire l’accessibilità ai luoghi aperti al pubblico. Un altro obiettivo che ci siamo prefissati è quello di rendere accessibili anche le fermate degli autobus, affinché chiunque possa usufruire dei trasporti pubblici. Infine, intendiamo stilare un accordo con la cooperativa dei taxi per il trasporto delle sedie a rotelle, prevedendo tariffe ridotte per le persone disabili, così come avviene negli altri Comuni. Anche la cura del territorio ci sta a cuore. Per noi, i diritti di tutte e tutti partono proprio dalla sostenibilità. Ci proponiamo di essere i garanti della dignità di ciascuno. Il nostro impegno sarà volto sia alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e alla fascia di popolazione più fragile sia all’ascolto attivo dei bisogni di tutta la cittadinanza".

Ilaria Bedeschi