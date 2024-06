Trasporto pubblico, ritardi e corse saltate

Viabilità, parcheggi e trasporti sono temi ricorrenti per Cervia, problematiche e disservizi vengono sottolineati ogni anno nei bilanci di fine stagione e si ripresentano puntuali nelle richieste degli operatori e negli intenti dell’amministrazione per presentare una città più fruibile ai turisti. Ma alla riapertura della stagione estiva tutti i nodi si ripresentano al pettine. Oltre alla carenza di parcheggi in varie zone, con conseguenti soste selvagge su marciapiedi, aiuole e così via, un disservizio che ha caratterizzato questo inizio di stagione è da imputarsi al trasporto urbano. Corse saltate, orari non rispettati e cittadini e turisti in fiduciosa attesa senza sapere se e quando potranno tornare a casa o arrivare in tempo per il pranzo in hotel, magari dopo aver fatto una passeggiata per acquisti in centro o le cure termali a Milano Marittima.

Il problema si è verificato almeno per tutto il mese di maggio, lo conferma l’assessore delegato ai trasporti del comune, Bianca Maria Manzi: "abbiamo avuto segnalazioni che abbiamo prontamente trasmesso all’AMR, Agenzia Mobilità Romagnola che gestisce l’organizzazione dei trasporti pubblici in Romagna ed i relativi contratti. Questi ritardi e disservizi sono causati dalla carenza di personale". Insomma, non si trovano autisti e questo fa si che il personale in organico non riesca a coprire tutte le tratte con notevoli ritardi sulla tabella di marcia. "La situazione – continua Manzi – dovrebbe migliorare a partire da venerdì quando andrà in vigore l’orario estivo. Con la chiusura delle scuole, si libereranno gli autisti impegnati nel trasporto scolastico che potranno così coprire il servizio urbano con l’orario estivo".

Tuttavia il disservizio rimane, chi ne fa le spese sono spesso le persone più deboli, a livello turistico non fa onore a una città che mira ad un obiettivo più ‘green’ cercando di limitare l’uso delle auto - ma il servizio pubblico non è adeguto - e non aiuta il tanto agognato prolungamento della stagione. Lo scontento è giustificato anche dal fatto che l’investimento per i trasporti pesi nelle casse comunali è di oltre 426 mila euro all’anno. Nei prossimi giorni, con l’avvio del percorso estivo e a tutto regime del servizio bus, ci sarà modo di testare anche la percorribilità del viale Italia, in fase di riapertura dopo i lavori di restyling del cosiddetto "water front di Pinarella Tagliata". Il rischio, con la nuova carreggiata drasticamente ridotta, che gli autobus non abbiano spazi di manovra e debbano essere dirottati su viale Abruzzi, con conseguente cambio di direzione di marcia.

Rosa Barbieri