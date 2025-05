"Trasporto pubblico, serve una svolta strutturale"

Nicola Grandi, candidato sindaco del centrodestra con Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, propone il rilancio del trasporto pubblico locale. Dopo aver accolto con favore la decisione di Start Romagna di installare cabine protettive per gli autisti su tutti i mezzi, sostiene "l’installazione progressiva di sistemi di videosorveglianza sui mezzi pubblici". "Tuttavia, se la sicurezza inizia a imboccare finalmente la strada giusta, non si possono ignorare i problemi strutturali che continuano a penalizzare il servizio – incalza Grandi –. È insostenibile da un lato il sovraccarico di lavoro che grava sugli autisti, costretti a turni molto pesanti e, dall’altro, la soppressione sistematica di corse, dovuta alla cronica carenza di personale, e la carenza di servizio di sera e nei weekend. Servizio che da e verso alcune aree del forese appare completamente assente".

La coalizione guidata da Grandi ritiene che la gestione del servizio pubblico sia da riorganizzare. "Come amministrazione comunale non possiamo continuare a rimanere spettatori. Ravenna Holding Spa detiene oltre il 24% delle quote di Start Romagna e da questo ruolo di azionista così importante deriva una responsabilità precisa" dichiara Grandi. Tra le proposte della coalizione, infine, c’è la realizzazione di infrastrutture adeguate per la ricarica elettrica dei mezzi pubblici già acquistati, il trasporto a chiamata e l’opportunità di coinvolgere operatori privati per integrare l’offerta.