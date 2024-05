Trasporto pubblico tra luci e ombre: "Antica Milizia, pochi gli autobus"

Va ripristinato "dignitosamente" il servizio bus " pressoché soppresso nel nuovo quartiere Antica Milizia". Questo, in sintesi, il senso dell’ordine del giorno presentato ieri in commissione da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), destinato però a subire la ’tagliola’ del consiglio comunale. "Finirà come sempre, che voterete contro", ha detto Ancisi. La linea 1 di Start Romagna - "che parte da Borgo Nuovo e arriva a Porto Fuori", ha riassunto l’assessore alla mobilità Gianandrea Baroncini "ha certamente avuto un equilibrio migliore prima dell’alluvione". Equilibrio "che sarà ripristinato". Stando ad Ancisi, che ha presentato una denuncia per interruzione di pubblico servizio, le proteste di chi utilizza l’autobus sono iniziate nell’estate dello scorso anno. "Sono state soppresse sei fermate, 2 su via Stradone, 4 su via Antica Milizia. Nonostante le segnalazioni, c’è stato un immobilismo totale. Sono tanti gli studenti che usano l’autobus". Tra le richieste di Ancisi, c’è "l’istituzione di una fermata in via Antica Milizia, all’altezza del nuovo supermercato Esselunga" e una copertura del servizio per le vie "Gulli, via Canale Molinetto, via Stradone e via Milizia". A modificare il percorso dell’autobus è l’impossibilità di transitare sul ponte sullo scolo Lama in via Stradone.

A tal proposito, Ancisi non le manda a dire. "Io ho la convizione che il ponte su via Stradone sia stato chiuso per finanziarlo, perché dall’alluvione non è stato sfiorato. Il Comune aveva già il progetto per sistemarlo, ma ha preferito prendersi 700mila euro dal Governo, per non spendere soldi propri". Un utilizzo di fondi statali per il quale Ancisi ha utilizzato l’avverbio "abusivamente". Rincarando poi la dose: "Questa seduta è pubblica, vorrei che qualcuno mi denunciasse". Così l’amministratore unico di Agenzia Mobilità Romagna, Guido Guerrieri (foto in alto): "C’è stata l’alluvione, è stata cercata un’alternativa che so che non vi soddisfa. Aspettiamo che il ponte sia percorribile. Se ci sono da fare 500 metri a piedi (la distanza tra la fermata soppressa in via Antica Milizia e quella in via Bellucci, ndr) è certamente un disagio, ma la situazione è transitoria". Per tornare alla normalità dovranno tornare ad essere percorribili senza intoppi via Stradone e il ponte sullo scolo Lama. Non è vero, come ho sentito, che non si è fatto nulla". Ancora Ancisi: "Avete costruito un quartiere e lo avete isolato dai servizi". La consigliera Fiorenza Campidelli (Pd): "La distanza di 400 metri tra le fermate non è poca. La situazione odierna, però, non è definitiva".