Trasporto scolastico Necessario iscriversi entro il 17 luglio

Il Comune di Ravenna ricorda che il 17 luglio scade il termine per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per chi intende fruire del servizio dal primo giorno di scuola. L’iscrizione è da effettuarsi ad ogni cambio di ciclo scolastico, quindi per chi è iscritto alla prima classe delle scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre per gli anni successivi si rinnova automaticamente.

L’iscrizione online al link bit.ly3CrQrT9, mentre chi ha necessità di assistenza informatica può chiedere un appuntamento all’ufficio decentrato di riferimento. Per informazioni: 0544482465 e 0544482529.