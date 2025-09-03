Trasporto scolastico. Sarà attivo anche con pochi bambini: "Aiutiamo le famiglie"

Il territorio è vasto, come noto: il comune di Ravenna è il secondo per estensione in Italia, dopo quello di Roma. E i bambini sono sempre meno, come conseguenza della denatalità.

Così quest’anno, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, Palazzo Merlato si è trovato di fronte a un dilemma organizzativo: in diverse zone sono arrivate richieste per meno di dieci bambini per l’attivazione di servizi quali il trasporto scolastico e il pre e post scuola. E il Comune ha deciso che saranno comunque operativi, in deroga rispetto alle regole. "Trasporto scolastico e pre e post scuola fanno parte dei diritti allo studio – dice l’assessora alla Scuola e all’Infanzia Francesca Impellizzeri – ma considerata la denatalità e la vastità territoriale del comune di Ravenna, può capitare che succeda che ci sia necessità di una deroga, visto che per questi due diritti allo studio si prevede che il servizio si attivi con un minimo di 10 bambini partecipanti. I casi in cui ci sono meno bambini sono abbastanza in questo nuovo anno scolastico: rispetto al pre e post scuola parliamo di 6 scuole primarie e una dell’infanzia in cui non si arriva a 10 bambini. Siamo poco sotto, dai 7 ai 9. Per quanto riguarda le tratte dello scuolabus, sono 6 le linee che saranno attivate in deroga". Naturalmente il problema si presenta soprattutto nel forese, nelle aree meno popolose del territorio.

"Ciò che ci tengo a sottolineare – prosegue Impellizzeri – è che trasporto e pre e post scuola vengono attivati proprio perché danno un’ulteriore qualificazione al servizio educativo che viene offerto e permettono una migliore conciliazione vita-lavoro per le famiglie, andando incontro alle loro esigenze organizzative. Vogliamo mantenere la capillarità del servizio perché il territorio è vastissimo e perché vogliamo garantire la stessa qualità nelle scuole decentrate del forese, anche in quelle più piccole in cui si rischia di avere meno bambini: il servizio stesso le rende più attrattive. È un investimento che facciamo per garantire a tutti i bambini le stesse opportunità".

In questi mesi gli uffici comunali hanno lavorato per capire le esigenze delle famiglie in merito al trasporto pubblico scolastico e organizzare il servizio di conseguenza: "Le domande che riceviamo vengono canalizzate una per una – aggiunge Impellizzeri –, ogni iscrizione viene analizzata e poi si riguarda l’itinerario complessivo con tutte le corse, perché ovviamente il servizio viene attivato dove non sono presenti linee del trasporto pubblico di linea. Il piano del trasporto scolastico viene quindi rivisto in base a iscrizioni e richieste, con le linee che vengono modificate, ampliate o ridotte in base alle esigenze delle famiglie, e se i tempi del percorso non sono idonei alle esigenze si cercano anche soluzioni con l’aiuto di associazioni come Auser, che ci dà una mano per coprire alcune zone. È un lavoro veramente capillare e molto puntuale per cercare di dare il miglior servizio possibile".

Sara Servadei