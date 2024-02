Trasporto speciale scortato dagli agenti

Un trasporto eccezionale a dir poco ingombrante: un’imbarcazione diretta a Porto Fuori. Di certo non qualcosa che sia possibile caricare su uno dei normali camion di misura standard che solcano le nostre strade ogni giorno. Al contrario, la barca ha necessitato di un mezzo speciale più largo, trainato su un percorso designato e adatto, e per arrivare a destinazione è stato necessario chiudere la strada e far scortare il trasporto speciale da cinque auto della polizia locale. È successo poco prima della mezzanotte di ieri sulla statale 16 Adriatica nel senso opposto a quello di marcia, dall’incrocio con via Dismano a quello con la Classicana e fino a Porto Fuori. A scortare il trasporto c’erano cinque veicoli con sei operatori della polizia locale di Ravenna. Ci è voluta circa un’ora per il percorso e tutto è filato liscio.