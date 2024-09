Trat-tour a Oriolo, due weekend all’insegna del vino

Due weekend per il Trat-Tour Oriolo in vigna, evento enoturistico che si svolgerà il 21-22 e il 28-29 settembre. Punto di ritrovo sarà come sempre la Torre di Oriolo. Da qui il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 si potrà partire a piedi, in bicicletta o a bordo di un trenino per andare a visitare sette cantine del territorio: Calonga, San Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi del Nazareno, Leone Conti, Spinetta e Ancarani. Si potrà scegliere tra percorsi di varia lunghezza e facilità riportati su una cartina, con itinerari su strade di campagna o all’interno di vigne cariche di grappoli maturi.

I trenini faranno la spola tra le cantine per tutta la durata dell’evento. Il biglietto giornaliero del trenino (4 euro) va prenotato online su www.torredioriolo.it e ritirato entro le 15 il sabato ed entro le 14 la domenica. I ticket non ritirati dopo questi orari saranno rimessi in vendita. È possibile anche prenotare un posto riservato su un carro panoramico trainato da un trattore (solo maggiorenni) con partenze il sabato alle 14 e alle 14.30 e la domenica alle 10, alle 10.30, alle 14 e alle 14.30. Si può anche noleggiare una bici sul posto: prenotazioni a 0545 45411 o 348 8112611 (Devis).