Trattamenti straordinari per le zanzare

Il monitoraggio delle zanzare del CAA, Centro agricoltura e ambiente, nelle porzioni di territorio allagate a Faenza ha rilevato la necessità di una disinfestazione straordinaria con trattamenti adulticidi in alcune zone. Si partirà stasera alle 23 fino a domani alle 6. Le aree interessate sono il quadrilatero di strade tra via Cesarolo, via De Gasperi, lungofiume Quadrone e il proseguimento che costeggia il Lamone fino alla ferrovia, via Archi e la zona Orto Bertoni. Residenti, operatori e titolari di immobili durante la disinfestazione sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, spegnere i condizionatori, non esporre alimenti e indumenti, coprire ortaggi e frutteti e tenere gli animali domestici in casa rimuovendo le loro ciotole.