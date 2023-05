Trattamento antizanzare al via Si comincia a Savio e Castiglione

Al via oggi il trattamento antizanzare post alluvione. Si comincia dalla mezzanotte (fino alle 6) nelle zone di Savio, Villa Inferno, Castiglione e Montaletto; nella stessa fascia oraria domani a Pisignano, Cannuzzo, Malva Nord, Malva Sud e terme e giovedì (2.30-6) a Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata. Queste le precauzioni da adottare: evitare che persone o animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato durante il trattamento; tenere in casa gli animali durante l’intervento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati;rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare; coprire con teli le colture pronte per il consumo.

Evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri campi almeno per tre giorni oppure assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti. Come noto l’emergenza maltempo e le conseguenti criticità derivanti dalle recenti inondazioni diffuse sui territori comunali di Cervia stanno determinando, come effetto indotto, la nascita di vasti focolai di sviluppo larvale di zanzare. Per far fronte a tali criticità l’amministrazione cervese e Azimut hanno deciso di intensificare gli interventi di trattamento delle zanzare, programmando anche misure straordinarie. Ai cittadini si raccomanda di eseguire un costante trattamento periodico delle proprie aree di competenza, ogni 15 giorni circa, utilizzando il prodotto larvicida distribuito gratuitamente presso gli uffici di Cervia Informa in viale Roma, 33 e presso l’ufficio Iat nella Torre San Michele.