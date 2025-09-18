Traversara rivive il suo incubo: “Il tempo si è fermato al 2024”

Traversara di Bagnacavallo (Ravenna), 18 settembre 2025 – Tutto congelato, come un anno fa. Traversara, frazione di Bagnacavallo nella Romagna ravennate, è bloccata da un anno a quella mattina, quella del 19 settembre 2024, quando la piena del Lamone ha sbriciolato un tratto di argine già eroso nel maggio 2023 e si è infranta contro le case di via Torri.

A sinistra, Piera Alboni con il marito. A destra Lia Alboni con la foto della sua casa nel luogo in cui sorgeva la villetta

Cinquanta abitazioni inagibili, trenta famiglie sfollate, una trentina coloro che sono stati portati via dagli elicotteri mentre sotto di loro il fiume distruggeva il paese. Due edifici sono stati spazzati via completamente, ma anche negli altri all’interno della ’zona rossa’ gli abitanti non possono più entrare: sono crollati muri, pavimenti, garage e intere stanze. A un anno di distanza sono scheletri vuoti che espongono le vite degli abitanti ancora fuori casa, tra chi è andato dai parenti e chi in affitto nei dintorni. Negli ultimi giorni, complice forse l’anniversario, qualcosa sembra muoversi. Ieri mattina una commissione speciale, istituita dal commissario Curcio, è stata a Traversara per un sopralluogo nella zona colpita. All’orizzonte per gli abitanti si profilano le delocalizzazioni, ma nella pratica non si sa ancora nulla di come avverranno: nei giorni scorsi il presidente della Regione Michele de Pascale ha dichiarato che l’ordinanza è pronta, ma è attualmente al vaglio della Corte dei conti. E ha aggiunto che è frutto di un lavoro col commissario “per migliorare il più possibile le condizioni di chi deciderà volontariamente di lasciare la propria abitazione”. Nel frattempo è stato stanziato un miliardo per opere che riducano i rischi: Traversara sta a guardare, con tante domande e le dita incrociate.

Lia se n’è andata nel cuore della notte. «Non voleva, l’ho dovuta convincere» racconta Piera, sua cugina. È uscita di casa in pantofole e pigiama, ha preso la borsa al volo, ha salutato la gatta nell’ingresso. Né lei né Piera, stesso cognome e due case a poca distanza lungo via Torri a Traversara, nella Romagna ravennate, sono più tornate. Da lì a poche ore il fiume ha rotto l’argine per 80 metri e si è abbattuto come un macigno sulla casa di Lia Alboni, 79 anni: non è rimasto più nulla, solo un albero nel cortile e una parte del pavimento.

L’abitazione in cui Piera Alboni, 65 anni, viveva col marito Daniele Fenati, 66, invece «è venuta giù per tre quarti – racconta –. Quando sono tornata pensavo a un disastro, ma non avrei mai immaginato una cosa così. Il giardino era esploso, le colonne del cancello erano a metà del parco, tutto era sventrato. Il muro della cucina è finito nella tavernetta, il soffitto crollato. La disperazione. Volevamo salvare il salvabile, ma non potevamo nemmeno avvicinarci. Siamo entrati accompagnati dai pompieri, siamo riusciti a prendere almeno i vestiti e le cose che avevamo nella camera da letto al piano più alto. Del resto non si è salvato niente».

Lei e il marito da un anno vivono a casa del suocero, che si è trasferito in un appartamento più piccolo in affitto. Lia Alboni ha in borsa una foto della sua casa, presa da Google. Non ci sono più neanche le macerie, trascinate dalla violenza dell’acqua nei campi a centinaia di metri di distanza: restano solo i ricordi.

«Due sere prima era venuto mio figlio e avevamo festeggiato la fine dei lavori in giardino per sistemare il disastro dell’alluvione del 2023 – racconta –. Ero da lui quella mattina, guardavamo le immagini del disastro sul cellulare e lui a un certo punto ha detto: ’Non vedo la casa’. Io non ci credevo, così ho chiamato un’amica che era qua. Lei mi ha detto di passarmi mio figlio. Lì ho capito, lui piangeva, io anche. Per due giorni non ho parlato, ci ho messo due settimane a venire qua a vedere. Come vorrei avere anche solo due mura della mia casa, io qui ci sono nata e cresciuta. Ora sono in affitto in un appartamentino a Bagnacavallo. Tutti i giorni vengo in bicicletta, mi fermo qui, piango. In pochi anni se n’è andato mio marito e anche la mia casa».

Il futuro non si vede tra le abitazioni distrutte di Traversara, più volte colpite dagli sciacalli. Molti degli abitanti sono anziani e in questo anno nulla si è mosso. «Ho bisogno di certezze, mi sento in balìa degli eventi – dice Lia –. Sono in un limbo e alla mia età non è facile». Piera nei giorni scorsi è intervenuta alla Festa dell’Unità di Ravenna per chiedere spiegazioni al presidente della Regione Michele de Pascale. «Io vorrei tornare lì, assolutamente – dice, parlando del futuro –, anche costruendo un’altra casa più piccola nel nostro terreno, se arrivassero i fondi. Lì vicino vive nostra figlia. Mi chiede se ho paura? Un posto sicuro non esiste, quello è il posto per me. Io e mio marito dicevamo che era il nostro paradiso. Ora siamo in un inferno, ma io voglio sperare che torni, il paradiso».