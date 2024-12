Traversara: ancora 40 sfollati, attesa per l'ordinanza di ricostruzione

Sono ancora una quarantina le persone sfollate da Traversara, la frazione di Bagnacavallo colpita dall’alluvione del settembre scorso. La zona rossa, dove si trovano le 30 unità immobiliari fortemente danneggiate e non più fruibili, non è ancora stata ridimensionata. E chi vi abitava continua a essere ospite delle strutture individuate dai Servizi sociali o di amici e parenti.

"Per intervenire sulle abitazioni delle persone sfollate – sottolinea il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni – occorre l’ordinanza specifica relativa alla ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati, che può essere emessa soltanto dal commissario alla ricostruzione ancora da nominare. Il documento dovrà prevedere le ipotesi di demolizione e ricostruzione e le eventuali ipotesi di delocalizzazione e dovrà indicare anche il costo rimborsabile per gli interventi. Queste decisioni sono vitali per consentire il rapido ritorno delle persone che sono fuori dalle loro case. Allo stesso modo occorrerà che venga emessa contestualmente l’ordinanza relativa al credito di imposta, senza la quale le famiglie potrebbero non essere in grado di far fronte alle spese di ripristino. La ripartenza di Traversara è una priorità per l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, allo stesso modo lo deve essere per tutte le istituzioni che a diverso titolo sono coinvolte nella ricostruzione".

Proseguono intanto i lavori di ripristino degli argini del Lamone in capo alla Regione, unitamente agli interventi di pulizia dei terreni privati affidati a Hera. L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo sta concludendo gli interventi di risezionamento dei fossi comunali mentre il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si sta occupando del consolidamento dei principali canali della rete scolante. Sempre il Comune ha in corso il progetto di sistemazione dell’illuminazione pubblica, che partirà dopo le feste, ed è al lavoro per definire le opere di messa in sicurezza di alcuni edifici privati della via Traversa Nuova, per ridurre il perimetro della zona rossa.

In parallelo continua, incessante, anche l’opera del Comitato Futuro Sicuro che, in occasione delle forti piogge della settimana scorsa ha sottolineato, nuovamente la presenza di alberi "che formano un tappo all’interno del fiume Lamone, impedendo all’acqua di defluire regolarmente", riportando il disagio della popolazione che continua a non sentirsi al sicuro. La nota positiva riguarda la concreta possibilità che la caserma dei carabinieri della frazione venga sottoposta a breve a un intervento di ristrutturazione dopo i danni da alluvione riportati.

Monia Savioli