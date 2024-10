Traversara esondazione, ripartiti subito i lavori del cantiere per il ripristino della rotta Da lunedì 7 ottobre sarà inoltre possibile presentare domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), che spetta alle persone che hanno dovuto lasciare la loro abitazione principale a seguito dell’alluvione e hanno provveduto autonomamente a una sistemazione temporanea alternativa: ecco come fare