Traversara, il cuore del disastro. Appello per le case agli sfollati: "Ma la festa del patrono si farà"

BAGNACAVALLO (Ravenna)

Sono ancora 600 gli sfollati nel Ravennate, la gran parte dei quali arriva da Traversara, la frazione di Bagnacavallo devastata dalle acque del Lamone dove proseguono senza sosta gli interventi di ripristino ed è ancora difficile quantificare i danni. "Lavoriamo senza sosta, come siamo abituati a fare – ha dichiarato la presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna e commissaria per l’emergenza, Irene Priolo –. Tutte le rotture sono state chiuse e sono terminati i primi interventi urgenti, mentre ne stanno partendo altri. Non mi stancherò mai di ringraziare i sindaci, i tecnici e le decine di volontari, tanti anche da fuori regione. Siamo al fianco di chi, a distanza di poco più di un anno, si ritrova con l’acqua in casa, nei campi, in azienda: a loro dobbiamo risposte certe e per questo chiediamo la massima collaborazione al Governo".

Intanto proseguono le operazioni di rimozione di fango e rifiuti in tutte le aree colpite dall’alluvione, dove i volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono coadiuvati dai cittadini e delle acque dai campi, con il coordinamento del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Rientrare nei primi piani delle case risulta comunque ancora impossibile. A mancare è il gas: la rete è ancora chiusa in via precauzionale per consentire di completare tutte le operazioni di messa in sicurezza. Per far fronte all’emergenza abitativa, anche a fronte delle tempistiche richieste per il ripristino delle case, il Comune di Bagnacavallo ha lanciato un appello chiedendo la disponibilità di privati che possano offrire ospitalità temporanea o mettere a disposizione appartamenti sfitti per chi è rimasto senza casa.

Per aiutare le frazioni colpite dall’alluvione, lo stesso Comune di Bagnacavallo ha deciso di trasformare la festa del patrono, San Michele, in un momento ulteriore di solidarietà. Fra la scelta di cancellare la manifestazione o di continuare cambiandole veste partendo dal nome ora trasformato in ‘San Michele per l’alluvione’, ha prevalso la seconda. Da giovedì a domenica, quindi, i punti gastronomici gestiti dalle associazioni, le attività d’impresa e gli eventi culturali raccoglieranno risorse da destinare alla popolazione e alle attività colpite a Boncellino, Traversara e Villanova, con la possibilità, per chi vuole partecipare, di contribuire in loco e a distanza con modalità ancora in corso di definizione. "Non è stata una decisione facile e abbiamo condiviso dubbi e perplessità con le associazioni, i volontari, le imprese coinvolte e anche con tanti cittadini delle zone colpite – spiega il sindaco Matteo Giacomoni. – Siamo consapevoli che per qualcuno potrà sembrare inopportuno e che certamente ci sono ancora tante persone in difficoltà, ma siamo convinti che San Michele possa essere un’occasione per sensibilizzare ancora di più su quanto accaduto e dare un deciso contributo alla ricostruzione. Abbiamo deciso di mantenere anche i momenti di svago, in particolare gli spettacoli per bambini e il luna park, perché pensiamo che in questo momento difficile le famiglie e soprattutto i bimbi abbiano bisogno di uno spazio di normalità". Ciò non toglie, continua Giacomoni, che continueranno senza sosta le operazioni di ripristino e aiuto alla popolazione: "È la priorità. Al momento la situazione è ancora delicata, stiamo lavorando incessantemente al ripristino delle aree alluvionate. Stiamo procedendo alla valutazione della stabilità degli edifici nell’area colpita di Traversara, con la Protezione civile e i vigili del fuoco. Sono inoltre in campo tutti gli interventi di emergenza e con gli altri servizi stiamo pulendo e ripristinando la zona".

A mettere in dubbio l’efficacia delle manutenzioni effettuate fino ad ora lungo gli argini è il geologo Claudio Miccoli, ex dipendente della Regione Emilia Romagna: "Il caso del ponte ferroviario di Boncellino (dove nei giorni scorsi si è formato un ‘tappo’ di tronchi poi rimosso, ndr) non è altro che la dimostrazione della negligenza negli interventi di rimozione del legname presente a monte in zone allagabili e che alla prima piena si sono trasformati in materiale flottante e accatastati in corrispondenza del primo ostacolo, situazione non certo ignota a chi opera su quel fiume".