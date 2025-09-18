Traversara in un limbo. Il paese è congelato: "Servono risposte in fretta. Il danno è anche emotivo"

"Continuo a venire tutti i giorni, in bicicletta. Guardo, piango, penso. E poi me ne vado". Lia Alboni, 79 anni, va spesso a Traversara a visitare quello che non c’è più: la sua casa. Restano un pezzo di pavimento che spunta tra l’erba, l’albero che sua madre aveva piantato nel cortile quando lei aveva 18 anni, il terreno alle spalle del fiume che l’ha tradita. È qui che l’argine ha collassato, quel maledetto 19 settembre di un anno fa.

Oggi l’ingresso al paese è un salto nel tempo: tutto si è fermato a quel giorno, congelato. In via Torri ci sono ancora, tali e quali, gli squarci sulle case mangiate dall’acqua, da cui si intravedono pezzi di vita abbandonati nella furia dell’emergenza e rimasti lì, in attesa. Dietro alla recinzione di sicurezza che si prende un pezzo della strada, da allora a senso unico alternato col semaforo, spuntano lampadari sospesi su stanze senza più il pavimento, sedie a rotelle, armadi caduti a terra, termosifoni che pendono dai muri con i fili esposti, balconcini irraggiungibili. Le case inagibili nella zona rossa di Traversara sono una cinquantina, una trentina erano abitate: quelle famiglie sono ancora sfollate. "Alcuni potrebbero rientrare con lavori minimi, ma non possono perché confinano con case pericolanti da mettere in sicurezza oppure non c’è la rete dei servizi – dice Luisa Babini, presidente del Consiglio di zona di Traversara –. Bisogna dare una risposta veloce a tutti anche perché tra gli abitati sfollati ci sono tanti anziani, persone di 80 o 90 anni. I tempi delle loro necessità non sono compatibili coi tempi della pubblica amministrazione. Più queste persone anziane passano il loro tempo in questa situazione di precarietà più sono demotivate, diventa un danno emotivo irrecuperabile".

Tra gli anziani c’è il padre di Luca Baldi, presidente del comitato Alluvionati di Traversara: "Ha dovuto lasciare la sua casa, ha problemi di mobilità e ha perso la sua autonomia. Ora è in una struttura e si è molto buttato giù – dice il figlio –, fatica ad adattarsi alla nuova realtà. Io, mia moglie e mio figlio viviamo in affitto a Lugo. Siamo sfollati da un anno senza poter toccare un ciuffo d’erba, si poteva fare molto di più in questo tempo. Servono azioni concrete". Baldi racconta di non essere riuscito a lasciare il paese perché quando è andata via la luce non è stato più possibile azionare il cancello: "Sono andato sul tetto, da lì vedevo le case vicine insaccarsi su se stesse. Ho sperato che la mia reggesse fino all’arrivo dei soccorsi, quello che stava accadendo tutto intorno era impressionante".

Anche Maurizio Alboni era in casa quando è avvenuto il disastro e ha visto tutto dalla finestra, prima di essere portato via in elicottero assieme ai due genitori con problemi di mobilità: "Quella mattina un certo punto il fiume aveva smesso di esondare – ricorda –. C’era mezzo metro d’acqua al piano terra. Volevo scendere, prendere le sigarette e liberare gli animali che avevo dietro casa. Sono andato in balcone per prendere due sporte, mi sono chinato e ho visto la fetta di argine ricostruito dopo l’esondazione del 2023 che veniva tagliato a metà come una fetta di torta. Sono usciti due fontanazzi, poi l’argine è esploso, come un film di guerra. Fango, legna a non finire e acqua: in cinque minuti la casa di Lia è andata giù, risucchiata. Lo stesso vale per il tetto del capannone accanto, si è staccato e ha tagliato come un cutter i due lampioni sulla strada. Ho pensato: se ci viene addosso siamo spacciati. Invece è andato giù per la strada, chissà dove".