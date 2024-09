Traversara punto critico. Venti le abitazioni che sono da demolire. Lavori sulla rete del gas

La situazione più critica resta quella di Traversara, frazione di Bagnacavallo. Qui sono una ventina le case con danni seri, demolite dall’impeto dell’acqua o da demolire. La principale criticità, confermano dal Comune di Bagnacavallo, resta Traversara, dove proseguono le verifiche da parte dei vigili del fuoco sugli immobili della zona rossa maggiormente colpiti e dove Italgas è al lavoro con due cantieri in via Traversara per riparare i danni alla rete gas. Nella frazione sono poi in corso i lavori di pulizia delle strade. Nel frattempo Poste Italiane ha comunicato che oggi al centro civico di Traversara dalle 12 alle 14 ci sarà il postino che provvederà a consegnare la posta arretrata ai cittadini che si presenteranno. Facendo un punto più complessivo, riferisce l’amministrazione, "non si fermano i lavori nei territori del Bagnacavallese colpiti dall’alluvione, dove finalmente non ci sono più case allagate anche se molto resta da fare per ripulirle da fango e detriti. Cantieri sugli argini, smelmamento canali di scolo, spurghi delle fognature, asportazione dell’acqua, rimozione rifiuti e verifiche sulle reti luce e gas sono soltanto le principali delle attività che vengono portate avanti parallelamente nelle tre frazioni colpite – Boncellino, Traversara e Villanova – da tutte le forze in campo, coordinate dal Centro operativo comunale".

È stata inoltre attivata la piattaforma “Se ti serve” (https://setiserve.it), che mette in relazione domanda e offerta di beni o servizi a titolo gratuito fra privati, facilitando la donazione di oggetti e la messa a disposizione di servizi. Nata per rispondere all’alluvione del 2023, ha consentito a tante persone colpite di trovare un modo semplice e veloce di fare incontrare domanda e offerta di oggetti come elettrodomestici, arredamento e attrezzature oppure servizi, in modo totalmente gratuito. Il Comune rinnova l’appello per individuare privati che possano offrire ospitalità temporanea o mettere a disposizione appartamenti sfitti per chi è rimasto senza casa; contatti (334 2192758, urp@comune.bagnacavallo.ra.it). Lo stesso numero è utilizzabile per segnalazioni e richieste di interventi tecnici e ripristini, attivo dalle 8 alle 18; l’800 072525 è il numero verde della Polizia Locale riservato solamente alle emergenze.