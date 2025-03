Traversara sei mesi dopo. A Villanova si ripara la crepa

Le reti da cantiere delimitano ancora la zona rossa di Traversara: il punto nel quale si riversarono le acque del fiume Lamone il 19 settembre 2024, sventrando case, scaraventando auto in mezzo ai campi, distruggendo qualsiasi cosa al loro passaggio. A sei mesi dalla catastrofe, alla sommità dell’argine che è stato ricostruito, una trivella sta scavando per inserire rinforzi, nonostante lo stesso argine negli ultimi giorni abbia dimostrato di saper reggere le ondate di piena.

"I lavori non si sono praticamente mai interrotti da quel giorno – spiega Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo, di cui Traversara è frazione –. Non solo il punto dove è avvenuta la rottura è stato completamente ricostruito ma, sia a monte che a valle, è stato rafforzato l’intero argine". La rotta si è verificata poco prima della pungella, l’attraversamento ciclopedonale che collega le due sponde del fiume, da lì si può vedere il letto del Lamone e, verso valle, una fila di alberi che cresce dentro l’alveo, sulla destra. "Ce n’erano molti di più – commenta Giacomoni –. Verranno abbattuti tutti quelli che si trovano dentro al fiume".

Girandosi dall’altra parte si vede la zona della frazione devastata dalla furia delle acque. A venti metri dall’argine, il pavimento del piano terra è l’unica testimonianza rimasta di una casa che lì sorgeva; del piccolo fabbricato che si ergeva di fianco non rimane neanche quello.

La zona rossa è cristallizzata a quel giorno di sei mesi fa, con i vuoti al posto delle case collassate, le strade impolverate, le voragini al posto dei muri degli edifici. "Saranno una decina le abitazioni da demolire – spiega il sindaco – una volta che verrà varato un piano per la ricostruzione". Una frase che si avvicina al confine della polemica. "Serve che venga designato un Commissario per la ricostruzione, perché fino ad ora si è operato per l’emergenza – sottolinea Giacomoni –, ma le persone non possono andare avanti con i 5.000 euro dei Cis. Solo quelli sono disponibili fino a quando il Governo non nominerà un Commissario".

Fabrizio Curcio, infatti, è commissario alla ricostruzione per l’alluvione 2023, non per quella che ha colpito Traversara nel 2024. "Si sono detti tutti d’accordo che si unifichino le due alluvioni sotto Curcio – afferma il sindaco –, ma la nomina ancora manca e, senza quella, i piani che abbiamo per mettere mano alla zona rossa restano un’idea". Il confine della polemica non viene superato. "Fino ad ora c’è stato da fare per far fronte all’emergenza – concede il sindaco –: è in corso l’ultimo cantiere che sta pulendo i campi dai detriti e dalla sporcizia che le acque avevano sparpagliato. Però è arrivato il momento di ricostruire".

Fino ad ora l’acqua che aveva imbevuto il terreno non aveva permesso di poter intervenire sui campi, anche solo per rimuovere le auto che la piena aveva ‘parcheggiato’. La falda si è ora abbassata quel tanto da poterle recuperare. Dei 970 abitanti della frazione sono una cinquantina quelli che non possono tornare a casa, tutti in attesa di eventuali ristorni per poter mettere mano alle abitazioni, tra quelle da demolire e ricostruire, o quelle solo da riparare. "Chi può permetterselo qualcosa sta già sistemando, non quelli in zona rossa naturalmente – illustra il primo cittadino –. Quando si potrà fare, spero si accolga l’idea di realizzare un unico intervento di demolizione, in maniera da poter mettere mano a strade e sottoservizi, per poi ricostruire le case".

Il sindaco informa che, al momento, nessuno ha espresso il desiderio di voler lasciare il paese "anche se forse non tutti vorranno ricostruire proprio lì". Mentre si progetta un futuro, ancora cristallizzato nell’immobile zona rossa, bisogna fare i conti con il presente: il Lamone lambisce anche la vicina frazione di Villanova dove è stata notata una crepa lunga quasi un paio di chilometri proprio sulla sommità dello stesso argine. "L’abbiamo tenuta monitorata durante la recente piena – assicura il sindaco –, misurandola regolarmente per vedere se si allargasse: così non è stato. Oggi sono intervenuti anche i tecnici della Regione che provvederanno al ripristino. Anche secondo loro non c’è da preoccuparsi, ma faranno intervenire dei geologi per fugare i dubbi".

Intanto si interverrà, con risorse dell’Agenzia, con un primo intervento urgente di impermeabilizzazione delle fessurazioni, poi con un altro più strutturato. A questo proposito, la Regione proporrà al commissario Curcio un investimento da 7 milioni per la seconda fase dell’intervento, all’interno dell’ordinanza commissariale 13 ter.