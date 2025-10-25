Traversara, voglia di comunità. Corsi per stare insieme

Si respira voglia di comunità a Traversara. Dalla affollata sala del centro civico ‘Oreste Leonardi’ arrivano in strada voci e risate, e altre voci, unite a grida gioiose di bambini si sentivano pochi metri più in là. La devastazione portata poco più di un anno fa dal Lamone nella frazione è ancora lì: all’ingresso del paese il nastro rosso e bianco delimita la ‘zona rossa’ inaccessibile, che racchiude le macerie delle case abbattute e i resti di quelle squarciate, nel silenzio della strada principale risuonano alcune voci festanti. Giungono dal centro civico ‘Oreste Leonardi’ gremito. Erano una quarantina sabato scorso le persone, soprattutto donne, che hanno deciso di partecipare alla prima lezione del corso di ’piccoli lavori di cucito, maglia e uncinetto’. Le maestre sono quattro signore di Traversara, Giordana, Rosa, Lia, e Graziella. Il corso gratuito, si tiene nel centro, tutti i sabati dalle 14.30 alle 16.30, è aperto a tutti donne e uomini, giovani e meno giovani. L’unica richiesta è quella di presentarsi con il proprio cestino da lavoro: con tessuto ago, filo, forbici e metro, o coi ferri e uncinetto e gomitoli. Pochi passi più avanti, superata la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, arrivano altre voci in festa. Nell’ex asilo parrocchiale si inaugura un centro ricreativo, un punto di incontro rivolto per cittadini di tutte le età. Sul prato ci sono tavoli con il rinfresco e capannelli di persone, dentro la grande sala bambini che si sfidano a calcino e biliardino. Alle pareti scaffalature e mobiletti vari espongono libri per bambini, narrativa e classici e molti giochi da tavolo. Materiale donato in questi mesi da cittadini e associazioni di Traversare e dintorni.

"È una sala dell’ex asilo – racconta una delle mamme animatrici del centro – era poco utilizzata e solo da adulti. Fin dai tempi del Covid come genitori, mamme e babbi vagheggiavamo un punto di ritrovo per tutti. Con l’alluvione, l’esigenza di fare comunità e diventata ancora più forte, in diversi hanno dovuto lasciare Traversara e non torneranno. Quest’estate ci siamo messi in moto e oggi siamo qui a inaugurare questo sogno, reso possibile dalla generosità di tanti che hanno dato mobilio e libri e giochi".

Gli organizzatori oltre al circolo Anspi, ringraziano Silvia Pirazzini e ‘Progetto Futuro Sicuro’ di Traversara, le associazioni ‘Il Mantello’ di Russi e ‘T’incanto’ di Lugo, il centro sociale ‘Amici dell’Abbondanza’ di Bagnacavallo, il negozio ‘LibriMi’ di Russi e quanti con generosità hanno contribuito alla realizzazione di questo spazio di incontro, prestito libri e gioco ‘zero cento’ ovvero per tutte le età. Il centro gestito da volontari sarà aperto martedì, giovedì 16.30 - 18.30, giovedì sera e 20.30 - 22.30, venerdì al mattino mattina 9 -11, sabato 16 - 18.30 e domenica 15 - 18.30. "Il paese è piccolo – aggiunge Angelo Ravagli, consigliere dell’associazione ‘Traversara in fiore’ – ma la voglia di renderlo vivo c’è. C’è sempre stata, e ora siamo ancora più decisi. Le iniziative sono diverse, anche il corso di maglia e cucito va in questa direzione. Prima dell’alluvione avevamo iniziato il recupero dell’ex cinema, chiuso dal 1995. Ora dovremo ricominciare, ma siamo decisi anche con questo progetto".

Claudia Liverani