Traversata conclusa in anticipo. Canottieri da Pola a Ravenna. Ma le onde alte sono un ostacolo

Dopo una notte di vera passione, con la sala di controllo che non riusciva a comunicare con la barca d’appoggio. Ore di preoccupazioni, per le condizioni meteo che in mare continuavano a peggiorare. Poi finalmente, di prima mattina, le notizie fresche dagli eroici vogatori che avevano tentato la traversata a remi dell’Adriatico, da Pola a Ravenna. Non sono neppure le ore 14 di ieri ed è entrata nel porto di Marina di Ravenna la barca di appoggio che coadiuvava i cinque vogatori nella traversata: applausi scroscianti per i cinque eroici canottieri, Nicola Catenelli, il ravennate d’adozione ‘Jay’ Cziraki, Nicola Calisi, Riccardo Pozzi e Matteo Rosetti. La ciurma era partita la sera prima dalla Croazia per la traversata, ma dopo meno di metà percorso – complessivamente 130 chilometri da completare almeno in 19 ore per battere il record – vento e onda si sono fatti troppo complessi da domare e i ravennati sono stati costretti, dopo una minivotazione interna, a salire sulla barca d’appoggio per non rischiare problemi ulteriori. "Ci dispiace un po’ lasciare qualcosa in sospeso – spiega Nicola Catenelli, uno dei rematori, una volta approdato a Marina di Ravenna – anche perché i bollettini meteo che ci avevano aggiornato alle 16 del giorno in cui siamo partiti parlavano di poco vento e poca onda ma verso le 2.30 di notte, a 45-50 chilometri da Pola, le cose sono decisamente peggiorate. Quindi abbiamo avuto un po’ di difficoltà: abbiamo messo ai voti la scelta, tra chi voleva salire e chi no. Per fortuna siamo in numero dispari: tre hanno deciso che si voleva salire sulla barca d’appoggio e così è stato. Uno di noi aveva anche un po’ di nausea con la notte in corso e la linea dell’orizzonte che non si vedeva".

Le operazioni sono state tutt’altro che semplici: "È stato quasi un intervento di semisoccorso – aggiunge lo stesso Catenelli – ci siamo dovuti buttare in mare legati ad una cima con i salvagenti e tutto, poi ci hanno tirato a bordo della barca d’appoggio. C’era un metro e mezzo di onda e tutta la nostra barca andava sott’acqua quando prendeva l’onda, quindi siamo saliti, poi siamo stati in barca. Successivamente le onde sono arrivate quasi regolarmente a due metri, come ci ha detto il capitano mentre l’anemometro segnava 20-21 nodi. In prossimità dell’arrivo ci siamo rimessi sulla nostra imbarcazione, ci siamo guardati negli occhi e a caldo non ci siamo detti niente. Anzi non ci siamo detti nulla per diverso tempo: ora vediamo cosa vogliamo combinare in futuro perché non ci piace lasciare le cose a metà. Forse come ore siamo stati in acqua un tempo da primato, ma il record per la traversata non è stato battuto". L’idea dei cinque sfidanti era quella di una simile prova per unire le due coste dell’Adriatico ma anche di entrare nel Guinness dei Primati. "Attraversare per Unire", alla fine non ha centrato il desiderato record ma è stata una straordinaria sfida alla natura, alle paure della notte e dell’acqua profonda. Con un occhio attentissimo sulla tutela del mare e dell’ambiente marino.

Ugo Bentivogli