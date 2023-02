Traversine mancanti, crepe e umidità: il lavoro degli specialisti

Il Cristo di Palmezzano non è il solo ad avere portato la croce sulle proprie spalle: per molti dipinti il passato ha avuto la fisionomia di una via crucis, e quelli della Pinacoteca non fanno eccezione. "Ad esempio", evidenzia Sandro Salemme che guida uno degli studi che si sono occupati dei restauri, "parte delle traversine che tenevano unite le tavole lignee dello Sposalizio di Luca Longhi sono venute a mancare col tempo, e di conseguenza le tavole si sono incurvate. A questo si sono aggiunte, in coincidenza con precedenti restauri, la pulitura con solventi molto forti, fra cui anche la soda caustica, e l’esposizione a fonti di luce importanti, che hanno messo in difficoltà in particolare i toni più scuri. Ora si sta lavorando con solventi volatili, e per alcuni passaggi di estrema precisione addirittura con il bisturi. Le abrasioni erano estremamente diffuse, causate dal sollevamento della pittura che in molti punti aveva finito col crollare".

Nel dipinto di Longhi è presente addirittura una crepa, originatasi sulla parte posteriore: "Andrà chiusa con tassellature in legno della stessa essenza di quello originale". Anche gran parte delle tavole su cui sta lavorando Isabella Cervetti presentano degli inarcamenti: più in generale è però stato l’ingiallimento delle vernici utilizzate in passati restauri a causare l’alterazione della percezione dei colori, e la scomparsa ad esempio delle tonalità d’azzurro delle vesti del sant’Ippolito che affianca la Madonna. "Attraverso le analisi radiografiche e stratigrafiche ci siamo inoltre resi conto dell’abitudine dell’artista ad apportare in corso d’opera molte modifiche".

A mettere in difficoltà le pellicole pittoriche è intervenuta negli anni pure l’umidità; la spaccatura che solca il Cristo portacroce del Palmezzano alla giunzione di due delle tre tavole è invece attribuibile "probabilmente a una perdita di collante", spiega la restauratrice Maria Letizia Antoniacci. "Si dovrà dunque procedere al consolidamento delle tavole e al loro reincollaggio".

Il distaccamento della pellicola pittorica nella Pala Celestini ha invece fatto sì che il manto della Madonna dovesse essere ridipinto.

