Travolge la moglie col suv: era scesa per aiutarlo nella retromarcia

Pezzolo di Russi 8Ravenna), 8 novembre 2023 – Stava aiutando il marito a compiere un’inversione, quando è stata travolta dal mezzo in retromarcia e ora si trova ricoverata al Bufalini di Cesena. La vittima del singolare incidente, avvenuto ieri pomeriggio a Pezzolo di Russi, è una donna di 68 anni.

La coppia, intorno alle 15.30, viaggiava a bordo di un sub marca Mitsubishi lungo via Chiesuola. Ad un certo punto, trovando la strada chiusa per lavori in corso, l’uomo al volante ha arrestato la corsa, iniziando le manovre per tornare indietro. Nel fare ciò è entrato in una proprietà privata, attraversando il ponticello del fossato adiacente alla strada e la donna è scesa per dargli le indicazioni. Ma inavvertitamente, dopo avere innestato la retromarcia, ha finito per colpire la moglie.

È stato il marito stesso a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tre mezzi del 118, ambulanza, auto con medico a bordo ed elicottero per il trasporto all’ospedale di Cesena con un codice di massima gravità. La donna ha riportato traumi importanti, ma sarebbe stata giudicata non in pericolo di vita. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Russi.