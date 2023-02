Travolse e uccise motociclista Condannata a un anno e 4 mesi

Una 75enne di Castel San Pietro Terme è stata condannata nel primo pomeriggio di ieri a un anno e quattro mesi di reclusione per l’omicidio stradale di Enrico Liverani, il 58enne di Brisighella travolto il 26 giugno 2019 a Cotignola mentre si trovava in sella alla sua moto, una Kawasaki Versys 650. Il viceprocuratore onorario Simona Bandini aveva chiesto due anni di reclusione. Il giudice Antonella Guidomei ha applicato l’attenuante del risarcimento del danno; ha contestualmente trasmesso gli atti alla procura per valutare la genuinità di una testimonianza.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, poco dopo le 20 la donna, a bordo della sua Fiat Panda, era uscita dallo svincolo autostradale di Cotignola e stava procedendo su via Madonna di Genova in direzione Felisio preceduta dal marito a bordo di un autocaravan. Una volta all’incrocio, si era prima immessa nella corsia di canalizzazione usata dai veicoli che devono andare verso Lugo. Quindi, sempre seguendo il marito, aveva effettuato una svolta sinistra con direzione Barbiano. Ma è a questo punto che – secondo la procura – aveva saltato lo stop occupando la carreggiata proprio mentre stava giungendo il 58enne da via Corriera. L’impatto, molto forte, si era verificato al centro della carreggiata tra la parte anteriore e laterale destra della Kawasaki e lo spigolo anteriore destro dalla Panda. L’uomo era stato sbalzato dalla moto per ricadere sulla corsia opposta della Felisio proprio mentre stava giungendo una Citroen C3 guidata da una donna di Solarolo al fianco della quale sedeva il figlio 18enne. La vettura lo aveva falciato: il 58enne, rimasto infine incastrato sotto il veicolo, aveva riportato diversi traumi soprattutto a torace e testa che ne avevano determinato il decesso. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, erano giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi. Dell’accaduto era stato informato il pm di turno Lucrezia Ciriello. Liverani, dopo una vita da impiegato in una cooperativa ceramica di Faenza, da due anni era pensionato e si dedicava alle sue passioni: il trekking, lo sci e la moto. In particolare, il trekking lo aveva portato a condurre gruppi numerosi di escursionisti sulle colline del Faentino ma anche sulla Majella e sulle Dolomiti. Aveva lasciato il figlio Alessandro di 25 anni.