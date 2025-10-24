Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Ravenna
CronacaTravolta in bici al ritorno dalla spesa, grave una donna
24 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Travolta in bici al ritorno dalla spesa, grave una donna

Incidente in viale Saragat a Ravenna: la 67enne è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena

Ravenna, 24 ottobre 2025 - Una donna è stata investita questa mattina in viale Saragat, a Ravenna. L'incidente è avvenuto verso le 10. Dai primi rilievi della polizia locale, intervenuta sul posto, pare che la donna, al rientro dalla spesa, stesse attraversando le strisce pedonali con la sua bicicletta. L'impatto è stato molto violento e per le gravità delle condizioni della donna, una 67enne, è stato reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena da parte dei sanitari del 118.

