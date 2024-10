Travolta dal monopattino. L’assicurazione non paga

Fu travolta da un monopattino, ma l’assicurazione ha rifiutato di risarcirla: questa è la singolare vicenda accaduta a una ragazza la notte di Ferragosto, il 15 agosto 2022, a Marina di Ravenna. Mentre tornava a casa in compagnia di amici, lungo la pista ciclopedonale, la giovane fu colpita da tergo a una gamba e a un piede da un monopattino elettrico, su cui viaggiavano in modo inusuale due ragazzi sulla pista ciclopedonale del lungomare. Un impatto inatteso che non solo le aveva provocato delle lesioni, ma ha dato vita anche a un complicato iter legale, ancora in corso.

La ragazza, sentita ieri in aula davanti al giudice Tommaso Paone come parte civile, ha raccontato che subito dopo l’incidente si accorse che a bordo del monopattino vi fossero due persone, notando che uno dei ragazzi era caduto mentre l’altro era rimasto in piedi. Cercando di ottenere chiarimenti e le generalità dei responsabili, avrebbe ricevuto un netto rifiuto, con la frase "Non ti diamo i documenti, perché sennò ci marci sopra...", che ha ulteriormente aggravato il clima di tensione. I due ragazzi, a dire della giovane, si allontanarono poi a piedi. Nonostante la ragazza avesse denunciato l’incidente il giorno successivo e fosse riuscita, grazie a una foto della targa, a fare identificare l’attuale imputato – un giovane difeso dall’avvocato Simone Balzani, ora accusato di omissione di soccorso, mentre per le lesioni ha già risarcito, estinguendo il reato – la compagnia assicurativa non ha erogato alcun risarcimento. Il motivo? La polizza copriva il noleggio del monopattino per un singolo conducente, non per due persone, violazione che ha portato a un rifiuto da parte dell’assicurazione. Ieri, tuttavia, la parte civile non è stata in grado di riconoscere l’imputato come colui che conduceva il monopattino, in quanto "fui colpita da dietro, inoltre è passato troppo tempo". L’udienza ha rivelato anche dissapori personali tra la vittima e un’amica che era con lei quella sera. La testimone ha confermato la frase dei due ragazzi, ma ha riportato di non essersi accorta della gravità della situazione ("Le avevo chiesto se volesse del ghiaccio, offrendomi di portarla al pronto soccorso, ma disse che non importava"), al punto che la loro amicizia si è poi incrinata, poiché la vittima avrebbe ritenuto di non essere stata adeguatamente sostenuta. Alla prossima udienza sarà l’imputato a fornire la propria versione dei fatti.

