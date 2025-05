Travolta da una ruspa in spiaggia, il testimone: “Andava troppo forte. Potevo morire anche io”

Ravenna, 25 maggio 2025 – “Camminavo sul bagnasciuga, come faccio ogni giorno, da due mesi. Stavo tornando verso il campeggio, in direzione di Cesenatico. Era una mattinata ventosa, sulla spiaggia poca gente: qualcuno sdraiato al sole, qualcuno riparato vicino ai bagni, altri a passeggio. Io avevo scelto di camminare vicino all’acqua, perché lì la sabbia è più battuta e con i bastoncini si va meglio. Poi, all’improvviso, la tragedia (video)”.

Tragedia sulla spiaggia, Elisa Spadavecchia (nel tondo) è stata uccisa da una ruspa; a destra, il testimone oculare Antonio Antonino

Antonio Antonino, bolognese, ha lavorato per anni in ambito sanitario, anche all’obitorio. Dice di essere abituato alla morte, ma quello che ha visto ieri lo ha scosso profondamente. È stato lui il primo – e inizialmente l’unico – ad avvicinarsi alla donna investita dalla ruspa.

“Ero tra quel lettino e la tragedia (foto), letteralmente. Poco prima delle 11 camminavo verso la torretta del bagnino. Ho visto la ruspa procedere in retromarcia, con la lama abbassata, lungo la direzione Cesenatico–Milano Marittima. Ho pensato: non si sa mai, vado più vicino al mare, lì non passerà mai. Era una manovra che avevo visto tante volte, sempre nello stesso modo. Invece…”.

Proprio in quel momento, la donna – anche lei camminava, ma in direzione opposta, verso Cervia – si era fermata con i piedi in acqua. “Forse guardava il mare, forse cercava una conchiglia, si era chinata un attimo. Poi si era rialzata. Era in piedi quando la ruspa ha sterzato, improvvisamente, in retromarcia, con una manovra assurda. Ha tirato la leva, come si fa coi mezzi cingolati, e ha puntato verso il mare. Forte, senza rallentare. L’ha presa in pieno. Ho visto tutto, da pochi metri. Se fossi stato più vicino, avrebbe travolto anche me”.

Antonino mostra ancora sulla sabbia i segni: la striscia della lama che pareggiava, la curva della manovra. “Non aveva visto né lei né me. E non ho sentito alcun segnale acustico, che di solito c’è. Lo sento sempre, ma ieri no. Il mezzo è arrivato alle sue spalle, e l’ha schiacciata col cingolo nella sabbia. Non ha avuto scampo. Sono stato il primo ad arrivare da lei. Le ho parlato, l’ho chiamata, ma era evidente che non c’era più nulla da fare. Il corpo era devastato. Era in costume, con qualcosa sopra: faceva fresco, c’era vento”.

Intanto, anche il bagnino dalla torretta ha visto tutto. È corso giù, gli ha detto, “ma cos’hai fatto“, chiamandolo per nome perché evidentemente lo conosce, poi ha chiamato i soccorsi. “Io gli ho detto: tu pensa al conducente, io vado a vedere la signora. Ma il ruspista… lui era già sceso. Si è messo le mani nei capelli, si è buttato a terra, si disperava. Si è rotolato nella sabbia, poi si è rialzato, è risalito sul mezzo e se n’è andato. Io lo chiamavo: “Lascialo lì il mezzo!”. Niente, forse non mi ha sentito, fatto sta che è andato a parcheggiare lontano. Ho chiesto al bagnino: perché non si è fermato?”.

Antonino racconta che in altre occasioni, quando ha visto le ruspe al lavoro, c’erano sempre delimitazioni, nastri rossi, una jeep bianca in appoggio. “Ieri invece no. Ho notato solo un fumo nero, da lontano. E il mezzo correva, troppo. Per fare cosa? Spianare sabbia che nemmeno era tanto mossa. Una manovra del genere non ha giustificazione. Ancora adesso penso: se fossi stato più vicino alla donna, magari distratto… sarei finito sotto anch’io. Non me la dimenticherò più quella scena. Mai”.