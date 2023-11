Travolto da escavatore in manovra. Muore un operaio di 59 anni

Stava lavorando in un cantiere edile quando, sceso dal proprio macchinario, è stato travolto dal mezzo in manovra condotto da un collega. Si chiamava Stefano Poletti, 59enne operaio di Ravenna, la vittima dell’ennesima tragedia sul lavoro, che ieri mattina ha avuto come teatro il polo petrolchimico. L’infortunio mortale si è verificato intorno alle 11.30 all’interno di un’area di proprietà della Ravenna Servizi Industriali, committente di un appalto assegnato all’Acmar e subappaltato alle ditte dei due operai. Poletti era dipendente della Raccagni srl, associata al Consar, mentre l’operaio che lo ha travolto è alle dipendenze di un’altra impresa. Entrambi, a bordo dei rispettivi escavatori dotati di pale meccaniche, erano alle prese con lavori di spianamento del terreno in un’area dove sorgeranno edifici funzionali proprio alle ditte in appalto che operano nel complesso del petrolchimico e fanno manutenzione. Un complesso dove sorgeranno edifici, uffici e spogliatoi, in aggiunta a un area già esistente. Quando la Polizia di Stato ha ricevuto l’allarme erano circa le 11.40. A darlo sarebbe stato proprio l’operaio che, involontariamente, ha travolto il 59enne.

La Procura ha poi affidato le indagini alla Medicina del lavoro dell’Ausl, che ha proceduto al sequestro dell’area e dei due mezzi. Simultanea l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo, nella fase iniziale senza indagati. Stando ai primi accertamenti, i due escavatori stavano lavorando in prossimità. Ad un certo punto, per ragioni che andranno chiarite, Poletti è sceso dal proprio mezzo, dirigendosi verso l’altro il quale, effettuando una manovra in retromarcia, lo ha travolto. L’uomo sarebbe morto poco dopo, con lo schiacciamento come causa del decesso constatato successivamente dai sanitari del 118. L’infortunio mortale ha destato subito il cordoglio del mondo sindacale. "Valuteremo le azioni da mettere in campo – spiega Alessio Vacchi della Filctem Cgil –, e in attesa che venga ricostruito l’accaduto esprimiamo vicinanza alla famiglia. Dopo di che sarà necessario avviare una riflessione sulla necessità di sicurezza nei cantieri, e che ciò sia avvertito come emergenza sempre, non solo quando accadono le tragedie".

"Dobbiamo rilevare – aggiunge Marcello Santarelli della Cgil Trasporti – che ancora una volta le vittime sono lavoratori degli appalti e dei subappalti, come successo in occasione dei precedenti incidenti in Marcegaglia e Ifa. Anche in questa circostanza vi sarebbe stato un problema di interferenza", dice il sindacalista riferendosi alla compresenza di ditte e attività diversificate in uno stesso ambito di lavoro. In una nota congiunta Cgil, Cisl, Uil rimarcano che "la dinamica dell’accaduto sembra, ancora una volta, confermare la pericolosità della pratica dei lavori in appalto e in subappalto, verso la quale tra l’altro l’attuale governo ha introdotto una serie di deregolamentazioni che hanno ulteriormente indebolito le già precarie garanzie di sicurezza".

Lorenzo Priviato