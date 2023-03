Travolto in bicicletta, grave un 28enne

Investito in bicicletta, è stato portato d’urgenza al Bufalini di Cesena. Brutta mattinata quella di ieri per un 28enne, travolto attorno alle 6 da un’utilitaria Mercedes in via Granarolo, all’altezza del Cinedream. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta la polizia di Stato per i rilievi di rito con l’aiuto di una pattuglia dei carabinieri.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi: per questo motivo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. In seguito per fortuna il suo quadro clinico si è mostrato stabile: non è in pericolo di vita.