Tre accoltellati in spiaggia, due condanne

Al termine dell’abbreviato, il primo è stato condannato a tre anni di reclusione, come richiesto dalla procura. E il secondo, a due anni e due mesi sostituiti con lavori di pubblica utilità in un ente bolognese (la procura aveva chiesto un anno e mezzo). Dovevano rispondere il primo di rapina pluriaggravata in concorso. Ed entrambi in concorso di tentato furto, lesioni personali aggravate e porto abusivo di due coltelli della lunghezza di 16 e 10 centimetri.

Si è chiuso così ieri mattina davanti al gip Andrea Galanti e al pm Stefano Stargiotti, il processo di primo grado a carico dei due giovani arrestati in stazione a Cervia dai carabinieri all’alba del 24 agosto dell’anno scorso con l’accusa di avere il primo rapinato quella notte sul lungomare gli abiti griffati a un 19enne; di avere entrambi provato a rubare in spiaggia la borsetta a una ragazza; quindi di avere accoltellato i tre giovani tra i 18 e i 21 anni intervenuti in difesa della giovane. Sono rispettivamente un 18enne e un 20enne di origine tunisina residenti a Bologna e difesi dagli avvocati Luigi Filippo Gualtieri e Piero Gennari. Il primo, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, era tornato libero con l’obbligo di dimora a Bologna. L’altro è tornato libero ieri con il divieto di dimora sul territorio ravennate.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Milano Marittima coordinati dal pm Lucrezia Ciriello, l’allarme era scattato verso le 3.30 quando il 19enne aveva chiamato dalla IV traversa per lamentare di essere stato rapinato da sconosciuti. Lui e alcuni suoi amici si erano accorti che quei giovani stavano danneggiando alcuni ombrelloni di uno stabilimento: allora avevano scelto di rientrare in hotel ma a quel punto in sei o sette si erano staccati dalla comitiva formata da una quindicina di ragazzi e li avevano raggiunti.

Però mentre gli amici erano riusciti a dileguarsi, lui era stato fatto cadere con un calcio da dietro: e mentre alcuni lo tenevano fermo e lo picchiavano, altri gli sfilavano le scarpe da 500 euro, la cintura firmata e il portafogli che, a spregio, gli avevano infine lanciato addosso dopo avere tolto i 65 euro custoditi al suo interno. Il 19enne aveva subito decritto i suoi aggressori fornendo anche particolari specifici: taluni avevano borselli a tracolla e cappellini da baseball di marca.

E quando la pattuglia stava girando con il 19enne a bordo per intercettare i malviventi, ecco che verso le 4.30 era giunto un secondo allarme: questa volta dalla III traversa e con tre ragazzi feriti. Secondo quanto poi raccontato da una ragazza, facevano parte tutti di un gruppetto fermo in spiaggia. A un certo punto erano arrivati sei o sette ragazzi. Uno si era avvicinato a lei e aveva toccato la sua borsetta, forse per spingerla in avanti e prenderla più agevolmente. E poi: "Dammi la borsa, facci vedere". Le urla della ragazza avevano richiamato i suoi amici: ma il tentativo di conciliarsi a parole era presto fallito. Una ragazza dell’altro gruppo aveva tirato fuori lo spray urticante per usarlo contro uno dei giovani che si era frapposto al borseggio. Quindi erano spuntati i coltelli con due giovani finiti in ospedale a Ravenna (prognosi di 5 e 20 giorni) e uno medicato sul posto perché centrato di striscio a un dito. L’epilogo alle 4.50 quando i militari avevano raggiunto la stazione identificando, oltre ai due poi arrestati, anche un 18enne di Imola e un 16enne, entrambi denunciati a piede libero: su questo versante, la competenza è della procura dei Minorenni di Bologna.

a.col.