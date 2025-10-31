"Tre anni di violenze e paura". Condannato l’ex compagno

Per tre anni ha vissuto nella paura, costretta a subire violenze fisiche, sessuali e psicologiche in un contesto di degrado estremo. Lei, una donna italiana di cinquant’anni, originaria di un comune del Nord Italia, era finita a vivere a Ravenna con un uomo che, tra droga e minacce, l’aveva isolata dal mondo. Dormivano in case abbandonate della Darsena, dopo un periodo in un ostello. Non aveva soldi né alternative, lui si manteneva con lo spaccio in città e, sotto l’effetto del crack, la picchiava e la costringeva ad avere rapporti sessuali, ripetendole: "Se parli ti uccido".

La storia, durata dal marzo 2021 al maggio 2022, è approdata in aula davanti al Tribunale collegiale presieduto da Antonella Guidomei con i giudici a latere Cosimo Pedullà e Natalia Finzi. L’imputato, un cittadino gambiano di 27 anni, Kebba Trawalli, era difeso dall’avvocato Luigi Filippo Gualtieri. La procura aveva chiesto una condanna a quattro anni e quattro mesi, ma i giudici hanno inflitto una pena più severa: sette anni di reclusione.

Secondo l’accusa, la donna era totalmente soggiogata, costretta a vivere in un costante regime di paura per la propria incolumità, in una convivenza divenuta insostenibile. Nelle sue dichiarazioni, la vittima ha raccontato anni di sopraffazioni: schiaffi, pugni, tirate di capelli, minacce con un martello. Le vietava di uscire di casa e perfino di lasciare la stanza da letto. "Mi diceva che ero di sua proprietà", ha riferito nella denuncia. In passato aveva trovato la forza di denunciarlo, ma poi, per timore, aveva ritirato la querela. Solo dopo l’ennesima aggressione ha deciso di rivolgersi nuovamente alle forze dell’ordine. "Vivevamo lì perché non avevo soldi – ha spiegato – e lui guadagnava con lo spaccio".

