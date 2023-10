Tre appuntamenti ricordando Calvino

Alla biblioteca Trisi di Lugo si parla di Italo Calvino a cento anni dalla nascita. Mercoledì il gruppo di lettura ’Libriamoci’ si riunisce alle 17.30 in sala Codazzi. Giovedì alle 17.30, in sala Codazzi, ci sarà un pomeriggio per analizzare l’opera di Calvino col prof Marco Sangiorgi. Infine venerdì alle 17, sala Estense, appuntamento per la formazione dei docenti.