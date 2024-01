Tre biglietti da 20mila euro . La fortuna dopo l’alluvione: "Ora la cercano in tanti"

Saranno viaggiatori, saranno pendolari, saranno alluvionati? Chissà: la dea bendata non guarda in faccia a nessuno. Ma se non altro, in questa Lotteria Italia, si è ricordata del territorio ravennate che ha vissuto un 2023 turbolento. Sono tre piccoli regali quelli arrivati nella serata dell’Epifania in provincia: tre biglietti da 20mila euro, una cifra che non cambierà la vita ma che certo può semplificarla a chi sta passando un momento difficile.

I tre biglietti fortunati sono stati venduti in altrettanti punti vendita di Alfonsine, Faenza e Russi. La prima località è anche quella dove è più probabile che il vincitore sia una persona del posto: a vendere il biglietto è stato il bar Essenziale caffè, in piazza della Resistenza. "Ancora dobbiamo attaccare il cartello, non siamo ancora riusciti a fare le fotocopie – dice Jovanka Rivola, titolare del bar –. Sono molto contenta che qualcuno abbia trovato la fortuna qui, in passato era capitato coi ’Gratta e vinci’. Speriamo che aiutino qualcuno che ne ha bisogno". Rivola non ha idea di chi sia il fortunato e fino a ieri pomeriggio nel bar non si era presentato nessun papabile vincitore.

A Faenza la vincita è avvenuta nella stazione ferroviaria: non si sa se nel bar tabaccheria o all’edicola che si trova di fronte. "Potrebbe anche essere qualcuno di passaggio, chissà chi è" dice Fabrizio Randi dell’edicola. La speranza è che la fortuna possa avere baciato una delle tante famiglie colpite dall’alluvione a maggio.

A Russi invece il fortunato potrebbe davvero essere chiunque: una persona del posto o forse un pendolare, un viaggiatore, magari pure un turista di ritorno da una vacanza al mare sui nostri lidi. Il biglietto vincente è infatti stato venduto in un posto di passaggio per eccellenza: l’autogrill Sarni est sull’A14dir. "La serie del biglietto è la C, una delle prime che ci sono arrivate – dice il titolare Raffaele Taviani –, significa che lo abbiamo venduto tra settembre e ottobre".

Taviani stima di aver venduto all’incirca 2.000 biglietti tra i due autogrill che gestisce, ovvero il Sarni est e il Sarni ovest, sulla dir nelle due direzioni di marcia opposte e speculari l’uno rispetto all’altro sull’A14 dir a Russi.

"L’anno scorso i biglietti della Lotteria Italia li avevamo finiti già a dicembre – dice anche Silvia Baggiarini, che lavora dietro al bancone dell’autogrill Sarni est – e quest’anno è stata fatta la scelta di metterne di più a disposizione. Sono terminati un paio di giorni prima dell’estrazione". "Abbiamo venduto molti più biglietti dell’anno scorso – dice –. Visto il periodo la gente si è buttata, ci prova: cerca anche la fortuna. Abbiamo venduto anche parecchi gratta e vinci".

Forse, dopo un anno tremendo come il 2023, i ravennati (e non solo) si buttano anche sulla fortuna. Va però ricordato di non esagerare, occorre giocare con moderazione e saltuariamente: quando si finisce per inseguirla, la dea bendata può diventare un mostro.

sa.ser