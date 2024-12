Tre chili di droga e gioielli in casa: la polizia ha arrestato un 42enne a Faenza

Giovedì sera a Faenza gli agenti del Commissariato hanno arrestato un 42enne di origine albanese con circa tre chili di droga tra marijuana, hascisc e cocaina, una bilancina di precisione e contanti. Oltre che per la detenzione dello stupefacente, l’uomo è stato denunciato pure per ricettazione: i poliziotti gli hanno trovato tre orologi, numerosi gioielli in oro e argento, alcuni dei quali incisi con diciture personalizzate; e poi due decespugliatori, molteplici utensili elettrici come trapani, avvitatori e altro ancora negli imballi originali: gli inquirenti ritengono che tutto il materiale possa essere provento di furto. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio disposto dal questore Lucio Pennella per prevenire e contrastare lo spaccio. Gli agenti hanno individuato e perquisito un’abitazione del centro nella quale abita il 42enne e ritenuta una centrale dello smercio di droga. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati la droga e il resto del materiale. Il 42enne è stato infine accompagnato in carcere a Ravenna in attesa di comparire davanti al gip per l’udienza di convalida.