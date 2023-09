Tre chili di hashish e un coltello sotto il letto

Fermato dai carabinieri di Pianoro, nel Bolognese, mentre guidava in stato di alterazione, aveva addosso una piccola quantità di hashish e cocaina nascosta negli slip. Dalla perquisizione nella casa in cui il 37enne vive con la famiglia, a Conselice, però è spuntata una montagna di droga tra hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e un coltello a serramanico. Così i carabinieri della Stazione del paese della Bassa Romagna hanno arrestato l’uomo, attualmente in cassa integrazione, per il quale ieri, al termine della direttissima in tribunale a Ravenna, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con altre persone oltre ai familiari, in attesa del processo rinviato a metà gennaio.

I guai per il 37enne conselicese sono iniziati mercoledì pomeriggio quando è stato fermato alla guida di un’auto a Pianoro. Dalla perquisizione è emerso che l’uomo aveva addosso 1,2 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina nascosta negli slip, oltre a un’arma impropria in auto. Dai test è poi emerso che il 37enne stava guidando in stato di alterazione. Per questo i carabinieri del paese del Bolognese hanno allertato i colleghi di Conselice, dove l’uomo abita con la famiglia, per effettuare una perquisizione in casa. Qui, sotto il letto, è spuntata una borsa termica al cui interno erano contenuti tre chili di panetti di hashish, per un valore sul mercato di 25mila euro, oltre a 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un coltello a serramanico. Così l’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Cristofori, è stato arrestato e ieri mattina è comparso in tribunale a Ravenna per la direttissima davanti al giudice Federica Lipovscek e al vice procuratore onorario Annalisa Folli. "La droga era mia ma non sono uno spacciatore" ha detto in buona sostanza il 37enne davanti al giudice. Il Vpo, oltre alla convalida dell’arresto, ha comunque chiesto la custodia cautelare in carcere e, in subordine, i domiciliari con divieto di comunicazioni con altre persone che non siano i familiari. Il giudice ha optato per quest’ultima soluzione. L’avvocato Cristofori ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha rinviato il processo a metà gennaio.