Tre classici del Novecento per la stagione della danza

’L’après-midi d’un faune’, il ’Boléro’ e ’Le Sacre du printemps’: tre classici che hanno segnato il percorso coreografico e musicale del Novecento; tre composizioni ’sacre’ per il coreografo Roberto Zappalà, che le affronta nella sua ’Trilogia dell’estasi’ in scena al teatro Alighieri di Ravenna per la ’Stagione danza 2025’. Appuntamento alle 20.30 di stasera e alle 15.30 di domani quando la Compagnia Zappalà Danza trasfigurerà i capolavori di Debussy, Ravel e Stravinskij in un unico set scenico, passando per l’esclusione, il corteggiamento e l’erotismo del Faune, l’inclusione, il vizio e la lussuria del Boléro e infine la persecuzione e il sacrificio nel Sacre. Lungo la drammaturgia di Nello Calabrò e con Fernando Roldán Ferrer assistente alle coreografie, Zappalà – che cura anche regia, scene e luci e i costumi in collaborazione con Veronica Cornacchini – affronta la sfida di trovare un nuovo immaginario che non neghi il passato né lo modernizzi a tutti i costi; l’orizzonte è, piuttosto, la possibilità di personalizzare un mondo che già possiede un immenso potere evocativo.

Lo spettacolo conclude il percorso danza al teatro Alighieri, ma la stagione continuerà alle Artificerie Almagià il 13 marzo e il 15 aprile con gli appuntamenti fuori abbonamento di ’Impromptus: arie, danze e improvvisazioni’, un progetto di improvvisazioni in musica e danza in anteprima a Ravenna e concepito in collaborazione con il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto.

Info e prevendite per gli spettacoli della Compagnia Zappalà : biglietti da 10 a 30 euro, under 18: 5 euro; Carta Giovani Nazionale 18-35 anni (platea e palchi): 15 euro. Info: tel. 0544-249244 oppure www.teatroalighieri.org.