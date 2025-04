Tre cori a S.Paolo Apostolo

Alle 20.30 di stasera la chiesa di San Paolo Apostolo di Ravenna (in via Sighinolfi 20) ospiterà la terza edizione della rassegna corale ’Amici della Gioia’, un evento di grande prestigio per gli amanti della musica corale. Organizzata dall’associazione corale femminile ’La Gioia’ la serata vedrà la partecipazione di tre cori che porteranno sul palco un repertorio ricco di emozioni e armonie.

Accanto al coro ospitante ’La Gioia’, diretto dal maestro Etsuko Ueda, si esibiranno il coro ’San Pier Damiani’ di Russi, diretto dal maestro Daniela Peroni, e il coro lirico ’Amintore Galli’ di Rimini, sotto la guida del maestro Marcello Mancini. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio musicale che spazia tra generi e tradizioni differenti, esaltando la bellezza e la potenza della voce umana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e da Capit, si propone di valorizzare la coralità come strumento di condivisione e crescita artistica, offrendo al pubblico una serata di musica e convivialità.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Un appuntamento interessante per chi desidera lasciarsi trasportare dalla magia del canto corale.