Tre crocerossine ‘combattenti’ ad honorem

Riconoscimento di ‘combattenti ad honorem’ nel maggio del 1963 per tre volontarie della Croce Rossa che la notte del 24 maggio 1915 si erano trovate in prima linea in ospedale ad accogliere i militari feriti (ci fu una vittima) nel cannoneggiamento di tre unità austriache comparse all’imboccatura del canale a Porto Corsini e che avevano aperto il fuoco ancor prima della dichiarazione di guerra all’Austria. L’iniziativa fu dell’Associazione Combattenti. Le tre volontarie della Cri, tutte ravennati, erano (da sinistra) Vanda Marino Guadagni, Adalgisa Guglielmi Caserta e Iole Martini Cavezzali.

A cura di Carlo Raggi