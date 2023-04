Tre decessi per il Covid-19

Continua il calo dei contagi di Covid-19 nella provincia di Ravenna. Nella settimana che va dal 7 al 13 aprile si sono registrati tre decessi e 119 nuovi contagi. Questa la situazione in regione: Bologna 331 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 434.941), seguita da Modena (212 su 321.605) e Ferrara (157 su 160.306); Parma (151 su 185.036), Reggio Emilia (144 su 246.075), Ravenna (119 su 203.775); i Rimini (98 su 195.677), Piacenza (91 su 113.469) e Forlì (50 su 100.201); infine il Circondario Imolese (49 su 65.958) e Cesena, con 40 nuovi casi su un totale di 119.039. Ecco il quadro dei decessi: 3 in provincia di Modena, 5 a Bologna, 2 a Ferrara, 3 a Ravenna, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Rimini. Tre i pazienti in terapia intensiva a Ravenna.