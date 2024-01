Tre etti di hashish in casa. Arrestato dai carabinieri

Un 54enne ravennate è stato arrestato mercoledì scorso a Marina di Ravenna dai carabinieri della locale Stazione con 360 grammi di hashish in casa suddivisi in tre involucri. Inoltre nel portafogli aveva quasi un grammo di cocaina suddiviso in due dosi.

I guai per l’uomo, disoccupato, sono arrivati nel pomeriggio nell’ambito di un servizio antidroga predisposto dal comandante della caserma rivierasca. In particolare i militari volevano mettere le mani su una attività di spaccio in corso nei pressi del cortile del condominio dove abita appunto il 54enne peraltro già noto agli archivi delle forze dell’ordine per via di pregresse grane con la giustizia sempre legate agli stupefacenti.

E così verso le 14.30 i carabinieri in borghese si sono piazzati in in un buon punto per osservare cosa stesse accadendo. Attorno alle 16 è uscito il sospettato probabilmente in attesa di un possibile acquirente. A quel punto i carabinieri hanno deciso di intervenire. L’uomo, dopo una iniziale esitazione, secondo l’accusa ha consegnato le due dosi che custodiva nel portafogli. I militari hanno inoltre recuperato 70 euro, possibile frutto dello spaccio, e un cellulare, possibile canale di contatto con i clienti.

Poi hanno deciso di dare una occhiata in casa trovando poco dopo non solo i 360 grammi di hashish: ma pure ritagli di stagnola, materiale solitamente usato per confezionare le dosi. Tutto è stato infine sequestrato e l’uomo è stato dichiarato in arresto. Il pm di turno Francesca Buganè Pedretti ha quindi disposto la misura precautelare dei domiciliari. Alla misura si è arrivati alla luce di vari elementi tra cui i gravi indizi di colpevolezza raccolti nell’immediatezza e i precedenti di polizia del sospettato.

Nel primo pomeriggio di ieri, il 54enne - difeso dagli avvocati Claudio Cicognani e Luigi Gualtieri - davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, ha in buona sostanza spiegato di fare uso personale di stupefacente tanto da essere seguito dal Sert da diversi anni. Dopo la convalida del suo arresto, è tornato libero con obbligo di dimora sul territorio comunale in attesa del processo. La procura ne aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.