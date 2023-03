Tre giornate di mercatino solidale

Ritorna a Ravenna, in piazza San Francesco, da domani a domenica prossima, dalle 9 fino alle 19, il “Mercatino solidale”. I Volontari e le Volontarie di Croce Rossa

del Comitato di Ravenna come sempre saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro.

Durante queste giornate sarà anche possibile, se si vuole fare felice un bimbo, un nonno, un amico, un vicino di casa, puoi regalare un Uovo di Pasqua solidale di Croce Rossa, scegliendo fra cioccolato al latte e fondente.

L’iniziativa è volta a raccogliere fondi proprio per dare un segno tangibile di quanto il Comitato di Croce Rossa opera sul territorio e per contribuire a “dare una mano” ai Volontari e Volontarie della CRI sempre in prima linea.

Il contributo di tanti che supportano le nostre attività è prezioso e come sempre l’elenco del ricavato delle raccolte fondi e delle iniziative solidali è aggiornato sul sito www.criravenna.it dove sono elencati i progetti da sostenere e le nuove iniziative in corso, sia locali che nazionali.