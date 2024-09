Tre giorni coi prodotti da tutta Europa

Torna il ‘Mercato europeo dei sapori d’Europa’ per la XXI° edizione, da venerdì a domenica in piazza Andrea Costa con sapori, profumi e prodotti provenienti da tutta Europa. Ieri la presentazione in Comune col vicesindaco Gianni Grandu, l’assessore Mirko Boschetti, il presidente di Confcommercio Cervia Nazario Fantini e il presidente Fiva Cervia Guido Guidazzi. Nel corso delle tre giornate si potrà passeggiare tra stand enogastronomici, prodotti artigianali e partecipare agli eventi collaterali. Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamentoin città con i prodotti di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine. In questa edizione è stata organizzata una mattinata in ricordo dell’ex segretario generale Armando Zelli, recentemente scomparso. Gli organi della federazione Fiva hanno organizzato un momento di commemorazione per domenica: ore 10 accoglienza presso i Magazzini del Sale, poi la commemorazione. Ad organizzare la manifestazione Fiva Confcommercio Cervia in collaborazione con Fiva Confcommercio nazionale e Confcommercio Cervia.

Fiva Confcommercio ha ancora una volta organizzato un grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Ma il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Non mancheranno le mostre e gli eventi benefici a sostegno del gruppo ‘Sei di Cervia se…’. Sabato, alle 20 nell’area della Torre San Michele, ci sarà arriva ‘Stra Tango balliamo passi di tango argentino in strada’ con ingresso gratuito senza iscrizione. In piazza Garibaldi è in programma la mostra di pittura di artisti romagnoli ‘Arte in Piazza’ curata dall’Associazione Menocchio. Ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico e di Lidia Mongiusti, la mostra di ceramiche di Nives Guazzarini la mostra di pittura di Pietro Bartolini, e la mostra fotografica di Paolo Cingolani. La mostra è visitabile fino a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 23. L’apertura degli stand avverrà venerdì alle 10. L’inaugurazione, alla presenza degli organizzatori, autorità civili e militari è in programma venerdì alle 16 in via Torre San Michele, angolo Piazza Andrea Costa.