Tre giorni dedicati al tango

Torna il ‘Teodora tango party’, la maratona di tango che attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo. L’appuntamento, promosso dall’associazione di promozione sociale ’Artemusica tango’ in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, propone un denso programma di ballo che coinvolgerà luoghi ed energie della città. "Siamo contenti che Teodora Tango abbia trovato spazio nel calendario degli eventi della nostra città e abbia consolidato la collaborazione con le tante realtà di tangueri europei, proponendo ogni anno un gemellaggio diverso - ha dichiarato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – . È un evento che porta a Ravenna più di trecento persone, in un momento non sovraccarico di turismo, con un altissimo tasso di internazionalizzazione delle presenze. Un evento che aspettiamo con entusiasmo".

Ecco il programma. Domani sera spazio ai ballerini locali e ai ballerini della maratona a palazzo Rasponi.

Venerdì, a partire dalle 17, ci sarà

una ‘camminata di tango’ nel centro città, un vero e proprio spettacolo in movimento per i cittadini, per i passanti, che potranno vedere ed ascoltare in strada ’affreschi di tango’ (esperienza comune nella tradizione sociale dei Barrios di Buenos Aires). Il corteo partirà dalla stazione dei treni (ore 17), per poi spostarsi in piazza del Popolo,piazza Andrea Costa, di seguito portico piazza San Francesco e Darsena (il programma della parata potrebbe subire variazioni in relazioni alle condizioni meteorologiche). Da venerdì a domenica all’Almagià, la Teodora Tango marathon (info www.teodoratangomarathon.com).