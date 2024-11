Tre giorni di grande magia. Faenza propone De Filippo

Dopo il recente debutto nazionale a Napoli, arriva al teatro Masini di Faenza, da oggi a domenica (inizio alle 21), ’La grande magia’ di Eduardo De Filippo, uno spettacolo diretto da Gabriele Russo e interpretato, nei ruoli principali, da Natalino Balasso e Michele Di Mauro, accompagnati da un numeroso cast formato da Veronica D’Elia, Gennaro Di Biase, Christian di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa, Anna Rita Vitolo.

Calogero Di Spelta, marito tradito, con la sua mania per il controllo e la sua incapacità di amare e fidarsi, diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell’uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni. Un uomo mosso da un sentimento ossessivo, smarrito in un mondo che sembra altrettanto confuso, con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola. Un luogo chiuso interpretato da Di Spelta come luogo sicuro, una seconda prigione come soluzione per la sua relazione, per sconfiggere le proprie paure, le proprie incertezze e le ossessioni che permeano la nostra società moderna. Dall’altro lato, Otto Marvuglia, mago e manipolatore, personaggio meno “dolce” in scrittura di quanto non lo sia in scena quando ammorbidito dall’interpretazione dallo stesso Eduardo. Biglietti: da 16 a 29 euro.

Domani alle 18 è inoltre previsto l’incontro con gli artisti (ingresso gratuito).

Prevendite fino a domattina dalle 10 alle 13 alla biglietteria del teatro Masini. Prenotazioni telefoniche: 0546 21306 dalle 11 alle 13. Biglietti online su Vivaticket. Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it