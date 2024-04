Tre giorni di scioperi al porto: "Proposta di aumento lontana"

I lavoratori dei porti italiani scioperano da oggi a venerdì per il mancato rinnovo del loro contratto nazionale scaduto dal 31 dicembre scorso. L’obiettivo - secondo quanto riportato da una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil - è difendere l’unitarietà del loro contratto nazionale messa in pericolo dalle ipotesi di riforma della legge 84/94 e dalle associazioni datoriali dei grandi gruppi armatoriali che, divenuti anche terminalisti, vedono con insofferenza la normativa e il contratto unico che difende il lavoro portuale.

Il 19 marzo, dopo 5 mesi di trattative e dopo la dichiarazione dello stato di agitazione, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti hanno incontrato le controparti datoriali ricevendo una proposta di aumento salariale del 10%, pari a 180 euro: ancora troppo lontana secondo i sindacati dalla richiesta di aumento del trattamento economico complessivo del 18%, richiesta in piattaforma. Nel territorio di Ravenna lo sciopero avrà la seguente articolazione: i lavoratori turnisti impiegati nelle aziende concessionarie artt. 16, 17 e 18 L.84/94 che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti si asterranno dal lavoro i giorni 3, 4 e 5 aprile per le ultime due ore di ogni turno, mentre i giornalieri delle stesse aziende e i dipendenti dell’Autorità Portuale si asterranno dal lavoro per l’intera giornata di venerdì.