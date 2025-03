Tre gruppi corali illuminano la basilica di San Francesco

“Cori InCanto” è una rassegna musicale organizzata dal Coro lirico Renzo Calamosca che sabato prossimo, alle 21, vedrà alternarsi all’interno della dantesca basilica di San Francesco tre cori: il Coro Calamosca di Ravenna diretto da Etsuko Ueda (Mirko Maltoni al pianoforte, Gianandrea Navacchia baritono), il coro Ad Novas di Cesenatico diretto da Monica Poletti (all’organo Mattia Guerra) e il coro Airone di Cervia diretto da Raffaella Benini (Andrea Ruscelli al pianoforte).

Nato nel 1994 il Coro Calamosca, che promuove la “Pratica del canto lirico in Italia” iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, è composto da quaranta coristi. Ha tenuto concerti lirici nei principali teatri della Romagna e ha collaborato coi maestri Paolo Olmi, Paolo Manetti, Jacopo Rivani e con l’orchestra London Symphony Chorus e Luciano Pavarotti al Bonci di Cesena. Il coro organizzatore della serata è intitolato al maestro Renzo Calamosca, una figura che appartiene alla storia musicale di Ravenna avendo insegnato per molti anni sia nelle scuole secondarie sia nell’Istituto Verdi.

Nel 1943 Calamosca fondò la “Società Amici della Musica” e nel 1961 fu il direttore artistico del Festival internazionale d’organo nella basilica di San Vitale, un appuntamento che per più di sessant’anni ha caratterizzato l’estate ravennate e che oggi rischia di essere cancellato. Ma va anche ricordato che nel 1946 Calamosca trovò nell’Archivio arcivescovile di Ravenna lo spartito dell’inedita “Messa a voci da uomo e orchestra” composta da Gioacchino Rossini a soli sedici anni e da eseguirsi per la festa di Santa Teresa che veniva celebrata con grande solennità in San Giovanni Battista (San Giovanni “della cipolla”). E in quella chiesa nel 1808 il giovanissimo Rossini diresse la sua Messa.

Il coro lirico Airone città di Cervia è nato nel 2022 e ha già al suo attivo più di una trentina di concerti avvalendosi delle collaborazioni con famosi maestri e cantanti lirici solisti. Composto da oltre 25 elementi, il suo repertorio spazia dalla lirica all’operetta e alla musica sacra con incursioni nel mondo del musical e della canzone napoletana. Il coro polifonico Ad Novas di Cesenatico, nato nel 1987, si compone di 30 coristi e si è esibito con più di trecento concerti in diverse regioni italiane e ogni anno, nel mese di maggio, organizza a Cesenatico la rassegna corale “Cesenatincoro” e inoltre partecipa al tradizionale Sposalizio del mare a Cervia esibendosi in costume storico rinascimentale.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato è devoluto a padre Ivo Laurentini, parroco di San Francesco.

Franco Gàbici