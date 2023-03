Tre incontri con Baliani

Tre momenti in cui incontrare Marco Baliani, autore scrittore e regista, padre del teatro di narrazione in Italia, da pochi mesi ravennate d’adozione: tre pomeriggi per conoscere il suo percorso di raccontatore orale lasciandosi condurre dal filo invisibile tracciato da tre suoi libri. Il ciclo di incontri, dal titolo Con il cuore in bocca, è curato e ospitato dalla Biblioteca Classense, negli spazi della sala Muratori tra marzo e maggio, e si chiuderà con un appuntamento inserito nell’ambito di Scrittura Festival. Il primo appuntamento è previsto domani e sarà dedicata al volume ’Ogni volta che si racconta una storia’, che parte dalle origini focalizzandosi sul raccontare come il ripetersi di una antica esperienza, avvenuta già quando l’uomo abitava le grotte e si mise, un giorno, a danzare una storia davanti al fuoco, sfidando il puro vivere animale.

Il secondo incontro sarà il 19 aprile, quando sarà presentato il libro ’Ho cavalcato in groppa ad una sedia’, diario di bordo dedicato allo spettacolo cult di narrazione Kohlhaas, che a trenta anni dal debutto ha superato le 1100 repliche in Italia e in Europa. Terzo appuntamento, in chiusura del ciclo, sarà ospitato nell’ambito di Scrittura Festival venerdì 26 maggio e verterà sull’ultimo romanzo di Baliani, ’La pietra oscura’, un fantasy ecologista in bilico tra avventura e fisica quantistica.. Gli incontri, tutti alle 18, si terranno nella sala Muratori della Biblioteca Classense, in via Baccarini 5 e sono gratuiti.