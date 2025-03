Tre incontri dedicati al dialetto romagnolo

Arriva a Mezzano il corso di dialetto romagnolo, un piccolo viaggio dentro la parlata della nostra terra e alle sue particolarità. I partecipanti potranno avere una dispensa con le schede delle lezioni e una serie di contenuti mirati all’apprendimento. Il corso è pensato per dare un’infarinatura sui rudimenti della linguistica romagnola, in particolare sugli accenti, prestando attenzione anche alle specificità del territorio. Le lezioni saranno tenute tenuto da Roberto Chiarelli (ex insegnante artistico, appassionato studioso di lingua romagnola e scrittore di zirudelle). I tre incontri si svolgeranno nella biblioteca ’Ruffini’ a Mezzano, sempre alle 20.30, nei seguenti giorni: 8, 15, 29 aprile. Il corso è a offerta libera e previa prenotazione al 339-6757720 (Lidia), anche Whatsapp oppure all’indirizzo mail: percorsimezzano@gmail.com. Iscrizioni entro il 6 aprile.