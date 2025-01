Tre incontri sulla Legge di Bilancio 2025

Con la Legge di Bilancio per il 2025, approvata negli ultimi giorni di dicembre, il Parlamento ha approvato una manovra complessa, puntando ad ottenere una lieve crescita del Prodotto Interno Lordo mantenendo attenzione alla tenuta dei conti pubblici. Pur in assenza di grandi risorse, quindi, sono molti gli interventi previsti da questa manovra: dalla riduzione delle aliquote Irpef alla riduzione del cuneo fiscale, dalla modifica delle detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica a quelle relative ai bonus per mobili e barriere architettoniche.

Modifiche sostanziali sono state previste per quanto riguarda le spese di trasferta per dipendenti e professionisti, fringe benefits, web tax, rivalutazione del costo dei terreni e partecipazioni, estromissione agevolata degli immobili strumentali di imprese individuali. Vi sono poi misure sulla tracciabilità dei pagamenti elettronici e per le società di capitali che investono nella transizione energetica e assumono lavoratori stabili. Viene poi agevolato l’accesso al regime forfetario, così come viene prorogata la deduzione maggiorata del costo dei neoassunti a tempo indeterminato.

Conferme in tema di welfare aziendale, decontribuzione alle lavoratrici autonome madri, alternanza scuola lavoro, Legge Sabatini, mentre vi sono luci ed ombre per quanto riguarda il finanziamento degli interventi relativi alle Transizioni 4.0 e 5.0.

Confartigianato ha organizzato tre incontri per illustrare e confrontarsi con gli imprenditori sulle misure introdotte dalla Manovra di Bilancio e sui risultati ottenuti dall’azione confederale a favore delle aziende. L’llustrazione delle principali novità sarà a cura dei Consulenti del Lavoro e Fiscali, dei responsabili di Credito, Incentivi e Patronato. Vi sarà quindi la possibilità, da parte degli imprenditori intervenuti, di porre quesiti o richieste di approfondimento su temi specifici. Il primo appuntamento è mercoledì 5 febbraio, alle 18, presso Confartigianato Ravenna. Seguiranno quelli di lunedì 10 febbraio a Faenza e giovedì 13 febbraio a Lugo. Ulteriori dettagli su www.confartigianato.ra.it.