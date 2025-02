Tre live al Cisim di Lido Adriano

Dalle 22 di stasera sul palco del Cisim di Lido Adriano si esibiranno tre gruppi che fanno parte dell’etichetta ’Brutture Moderne’.

’Brutture Moderne’ è del sound engineer ed ex breaker Andrea “Duna” Scardovi e del polistrumentista Francesco Giampaoli, conta diversi artisti e album dal 2010, realizzati nel territorio romagnolo ma non solo. Produzioni dell’etichetta sono album come ’Coming in Bunches’degli Unkle Cook e ’Apto7’ di Silvania Dos Santos e Giancarlo Bianchetti Duo (nella foto), che stasera suoneranno a Lido Adriano. Inoltre sul palco del Cisim saliranno i Cucoma Combo, band guidata da Marco Zanotti, già attivo nell’etichetta con la Classica Orchestra Afrobeat.

Biglietto unico 12 euro + diritti di prevendita sulla piattaforma Dice, 15 euro invece alla porta.

Info: 389-6697082.